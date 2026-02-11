Weiter zum Inhalt
Publikumsliebling Yuki Tsunoda: F1-Comeback im Auto von Red Bull Racing

Im diesjährigen Formel-1-Feld gibt es keinen Platz mehr für Yuki Tsunoda. Der Japaner, der auf die Reservebank von Red Bull wechselte, kehrt dennoch bald wieder am Steuer eines GP-Renners zurück.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Formel-1-Reservist Yuki Tsunoda darf in San Francisco im RB7 Gas geben
Formel-1-Reservist Yuki Tsunoda darf in San Francisco im RB7 Gas geben
Foto: Red Bull Content Pool
Formel-1-Reservist Yuki Tsunoda darf in San Francisco im RB7 Gas geben
© Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda war sichtlich enttäuscht, als er erfuhr, dass er sein Formel-1-Cockpit im Red Bull Racing Team für Isack Hadjar räumen musste. Das Team aus Milton Keynes musste der kleine Japaner aber nicht verlassen, denn er übernahm die Rolle des Test- und Reservefahrers von Red Bull. Als solcher darf er bald wieder im GP-Auto Gas geben.

Denn am 21. Februar rückt er zu einem besonderen Einsatz aus: Tsunoda wird in San Francisco einen Showrun für Team-Partner Ford absolvieren. Er wird im GP-Auto RB7 Gas geben, mit dem Sebastian Vettel 2011 seinen WM-Titel erfolgreich verteidigt hat.

Yuki Tsunoda: Vorfreude aufs Comeback im F1-Auto

Der Japaner bekommt bei der Demofahrt auf dem Marina Boulevard gute Gesellschaft, denn Ford Racing Off-Star Mitch Guthrie wird das Publikum im Ford Raptor T1+ unterhalten, der bei der Dakar-Rallye im Einsatz war. Einen zweiten GP-Renner wird der ehemalige Formel-1-Pilot Scott Speed bewegen, er rückt in einem Auto des Visa Cash App Racing Bulls Teams aus. Auch die Fans der Zweirad-Action werden auf ihre Kosten kommen: Motocross-Hero Aaron Colton wird das Publikum mit seinen spektakulären Darbietungen zum Staunen bringen.

«Ich kann es kaum erwarten, wieder am Steuer eines Formel-1-Autos zu sitzen», gesteht Tsunoda. «Und dass ich das im RB7 in San Francisco machen darf, ist überwältigend. Ich freue mich sehr darauf, dort auszurücken, ein paar Donuts zu drehen und die Zuschauer mit echtem Formel-1-Sound zu begeistern.»

Mehr Infos zum Showrun in San Francisco gibt es auf der offiziellen Red Bull-Website.

