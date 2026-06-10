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Racing Bulls: Erst Doppel-Erfolg, jetzt Fußball-WM-Lackierung

In Monaco holten beide Racing Bulls-Piloten ihre Karriere-Bestplatzierung. Darauf will das Team in Barcelona aufbauen – dabei steht alles im Zeichen der beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Die Fußball-Lackierung der Racing Bulls zur WM
Die Fußball-Lackierung der Racing Bulls zur WM
Foto: Red Bull Content Pool
Die Fußball-Lackierung der Racing Bulls zur WM
© Red Bull Content Pool

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Im Artikel erwähnt

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TV-Programm

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Die Racing Bulls meisterten das Chaosrennen von Monaco fehlerfrei, fuhren so zwei Top-Ergebnisse ein. Teamchef Alan Permane: «Ich bin extrem glücklich über diesen Sieg. Unsere Fahrer haben nicht einen einzigen Fehler gemacht. Arvid hat mit Teamplay überzeugt, Liam hat alles perfekt ausgeführt. Doppelte Punkte und zwei Karriere-Bestleistungen sind etwas, worauf wir wirklich stolz sein können.» Arvid Lindblad fuhr auf Platz 6, Liam Lawson auf Rang 5. Für Lindblad ist es das beste Ergebnis seiner Karriere. Liam Lawson holte seinen zweiten fünften Platz nach Aserbaidschan 2025. Egalisierte Bestmarke also.

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Die roten Flaggen halfen

Lindblad: «Wir hatten natürlich großes Glück mit der roten Flagge, aber wir haben es insgesamt auch gut umgesetzt. Ich bin also sehr zufrieden mit dem Rennen. Als ich das erste Safety-Car gesehen habe, dachte ich natürlich, das wäre eine gute Gelegenheit zum Reifenwechsel. Das Team hatte aber das umfassendere Bild. Und wir sind dann am Ende bei beiden Safety-Cars nicht zum Stopp gekommen. Dann kam die rote Flagge und das spielte uns in die Karten. Ich bin dem Team sehr dankbar. Was für ein Ergebnis!»

Lawson dachte, er könne nicht fahren

Bei Liam Lawson sah es erst nach einem ganz schwarzen Tag aus – doch dann kam die Wende. Bei Lawson wurde eine halbe Stunde vor Rennbeginn ein Problem am Auto festgestellt. Der Neuseeländer: «Ich habe in der Garage das Auto in einer Million Teile gesehen und dachte, ich fahre gar nicht. Ein Riesen-Job vom Team, das Problem zu fixen und uns auf die Strecke zu bekommen. Was für eine Wende!» Auch Lawson profitierte schließlich von der roten Flagge und dem Neustart. «Wir sind einfach durchgekommen. Das Auto war zwei Minuten vor der Frist fertig fürs Rennen.» Platz 5 für ihn!

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Arvid Lindblad im Fußball-Sondershirt
Arvid Lindblad im Fußball-Sondershirt
Foto: Jamie Shipston-Mourn / Red Bull Content Pool
Arvid Lindblad im Fußball-Sondershirt
© Jamie Shipston-Mourn / Red Bull Content Pool

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In dieser Woche geht es direkt weiter in Barcelona – und das im Zeichen der Fußball-WM. Die Weltmeisterschaft beginnt am Donnerstag in den USA, Kanada und Mexiko. Anlässlich dessen sind die Racing Bulls mit einer Sonderlackierung und besonderen fußballinspirierten Team-Kits unterwegs.

TV-Programm

Liam Lawson im Racing Bulls FC-Shirt
Liam Lawson im Racing Bulls FC-Shirt
Foto: Jamie Shipston-Mourn / Red Bull Content Pool
Liam Lawson im Racing Bulls FC-Shirt
© Jamie Shipston-Mourn / Red Bull Content Pool

Die Shirts erinnern an Fußballtrikots. Vorne auf der Brust prangt ein Logo der Visa Cash App Racing Bulls, ergänzt mit einem «FC» für Football Club. Das «Vereinslogo» besteht aus zwei gekreuzten schwarz-weiß-karierten Zielflaggen, dazu drei Sterne (für die drei WM-Gastgeber-Nationen und die drei Jahre in der Formel 1 unter dem Racing Bulls-Namen).

Club-Lackierung am Heckflügel
Club-Lackierung am Heckflügel
Foto: Red Bull Content Pool
Club-Lackierung am Heckflügel
© Red Bull Content Pool

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Das FC-Logo findet sich auch auf dem Heckflügel der Sonderlackierung für das Barcelona-Wochenende. Lindblads Engländer sind in Gruppe L und erst nächsten Mittwoch dran (erster Gegner: Kroatien), Lawsons Kiwis spielen am Dienstag in Gruppe G (erster Gegner: Iran).

Die Fußball-Lackierung der Racing Bulls zur WM
Die Fußball-Lackierung der Racing Bulls zur WM
Foto: Red Bull Content Pool
Die Fußball-Lackierung der Racing Bulls zur WM
© Red Bull Content Pool

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01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

78

2:23:31,243

1:13,481

25

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

78

+6,271

1:14,643

18

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Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

78

+23,394

1:15,669

15

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

78

+24,261

1:15,816

12

05

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

78

+26,553

1:15,754

10

06

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

78

+29,010

1:15,908

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

78

+30,369

1:15,497

6

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Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

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+33,413

1:16,393

4

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Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

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+37,140

1:16,914

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Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

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