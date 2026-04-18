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Die Racing Bulls in der Formel-1-Pause: Dirtbike, Reisepass und Simulator

Die Racing Bulls-Piloten Liam Lawson und Arvid Lindblad verraten, wie sie die Frühlingspause der F1 nutzen: Training im Gym und Simulator, eine Reise nach Neuseeland und allerlei Vorbereitung.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Arvid Lindblad (l.) und Liam Lawson
Arvid Lindblad (l.) und Liam Lawson
Foto: XPB
Arvid Lindblad (l.) und Liam Lawson
© XPB

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An diesem Wochenende hätte eigentlich der Formel-1-Grand-Prix in Saudi-Arabien stattgefunden. Doch wegen des Kriegs im Nahen Osten kann das Rennen nicht stattfinden, ebenso wenig der GP in Bahrain, der eigentlich vorige Woche gewesen wäre. Fahrer und Teams haben daher eine ungewohnte fünfwöchige Pause im Rennkalender.

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Die Teams entwickeln weiter fleißig an den Autos, die Fahrer bereiten sich auf die anstehenden Wochenenden in Miami (1.-3. Mai) und zwei Wochen später Montreal vor – und haben auch mal Zeit für Dinge, die sonst im laufenden Rennbetrieb eher in den Hintergrund geraten.

Liam Lawson: Dirtbike & Reisepass in Neuseeland

Racing Bulls-Pilot Liam Lawson nutzte die Pause sowohl für Administratives als auch für konkrete Rennvorbereitung. Der Neuseeländer erzählt: «Ich war über eine Woche in Neuseeland, da ich mir einen neuen Reisepass besorgen musste. Ich konnte viel Zeit mit meiner Familie verbringen, die ich nicht so oft sehe, und bin ziemlich viel mit meinem Dirtbike gefahren.» Seinen Lebensmittelpunkt hat der Kiwi-Fahrer mittlerweile in Europa. Die Heimat auf der anderen Seite der Welt ist da im normalen Saisonbetrieb eine meist zu weite Reise.

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Arbeit in Simulator und Fabrik

Lawson weiß die Pause zu schätzen: «Ich nutze diese Zeit, um mich auf Miami vorzubereiten. Ich habe viel Arbeit am Simulator geplant und werde Zeit in Faenza verbringen, um mit dem Team in der Fabrik zusammenzuarbeiten.»

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Training für die Sommer-Hitze

Lawsons Teamkollege und F1-Rookie Arvid Lindblad verriet: «Es ist eine unerwartete Pause, also habe ich die freie Zeit optimal genutzt und versucht, so viel wie möglich aus den ersten paar Rennen zu lernen und die wichtigsten Erkenntnisse mitzunehmen. Neben den Simulator-Sessions habe ich auch trainiert. Die ersten paar Rennen waren nicht allzu warm, aber jetzt, wo es langsam heißer wird, stelle ich sicher, dass ich gut darauf vorbereitet bin.»

Mit dem Auftakt in seine erste Formel-1-Saison ist der Brite zufrieden: «Ich habe mir keine allzu klaren Erwartungen gesteckt, sondern mich einfach darauf konzentriert, zu lernen. Ich bin sehr zufrieden damit, wie die ersten paar Rennen gelaufen sind. Natürlich arbeite ich ständig daran, mich zu verbessern. Das Team hat auf der operativen Seite gute Arbeit geleistet, und wir haben die Grundlagen gut umgesetzt, was uns geholfen hat, als Team Punkte zu holen.»

Liam Lawson
Liam Lawson
Foto: Red Bull Content Pool
Liam Lawson
© Red Bull Content Pool

Lawson: «Die Vorbereitung in die Saison war gut und wir waren ziemlich stark in Melbourne, stärker als bei den anderen beiden Rennen. Wir haben das Beste aus unserer Geschwindigkeit herausgeholt, und das Team hat wirklich gute Arbeit geleistet. Für die Zukunft ist es das Ziel, noch mehr Leistung aus dem Auto herauszuholen, und sobald wir das geschafft haben, werden wir in einer starken Position sein. Wir konnten in jedem Rennen dieses Jahres punkten, was uns eine gute Grundlage bietet, auf der wir weiter aufbauen können.»

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Kimi Antonelli

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Kimi Antonelli

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Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

81

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+13,722

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

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1:32,634

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

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Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

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Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

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+50,180

1:34,230

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Esteban Ocon

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Esteban Ocon

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