Racing Bulls Team setzt auf Kontinuität: Teamchef Permane bleibt bis 2031

Die Zukunft von Liam Lawson bei Visa Cash App Racing Bulls ist weiterhin offen, dafür hat der Rennstall aus Faenza eine wichtige Personalie geklärt: Teamchef Alan Permane hat seinen Vertrag bis und bit 2031 verlängert, damit setzt auch das Schwesternteam von Red Bull Racing auf Kontinuität. Bereits am 14. Oktober hatte die A-Mannschaft von Red Bull die Vertragsverlängerung mit Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies bestätigt.

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Permane ist seit mehr als drei Jahrzehnten Teil des Formel-1-Fahrerlagers. Der 59-jährige Brite begann seine Karriere beim Benetton-Team. 34 Jahre blieb er dem Rennstall aus Enstone treu und war dabei in verschiedenen Rollen tätig, etwa als Renningenieur, dann als leitender Renningenieur und schliesslich als Sportchef.

Im Januar 2024 wechselte er zum Visa Cash App Racing Bulls Team und übernahm da zunächst die Rolle des Renndirektors, bevor er im Juli 2025 das Teamchef-Zepter von Mekies übernahm, der bei Red Bull Racing die Nachfolge von Christian Horner antrat.

Wichtiger Erfolgsfaktor: Permane besetzt Schlüsselrolle bei VCARB

Oliver Mintzlaff weiss, was er an Permane hat. Der CEO Corporate Projects und Investments von Red Bull sagt zur Vertragsverlängerung: «Alan leistet hervorragende Arbeit, und die Fortschritte, die das Team gemacht hat, spiegeln direkt seine Erfahrung, sein Engagement und seine wettbewerbsorientierte Einstellung. Er bringt Klarheit, Gelassenheit und ein tiefes Verständnis dafür mit, was es braucht, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein, und schafft gleichzeitig ein Umfeld, in dem die Menschen konstant ihre beste Leistung erbringen können.»

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Permane ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, betont der Deutsche: «Die Ergebnisse, die Visa Cash App Racing Bulls in den letzten Saisons erzielt hat, unterstreichen die Stärke des Teams und die Arbeit, die im gesamten Unternehmen geleistet wird. Alan hat bei diesen Fortschritten eine Schlüsselrolle gespielt, und wir freuen uns sehr, dass er das Team weiterhin leiten wird, während wir in den kommenden Jahren auf dieser Dynamik aufbauen wollen.»

Und Mintzlaff bestätigt, dass sich an der Führungsstruktur nichts ändern wird: «Zusammen mit Peter Bayer als Co-CEO Commercial bildet Alan ein starkes und erfahrenes Führungsteam. Sie ergänzen sich hervorragend und bringen unterschiedliche Stärken und Perspektiven in die Organisation ein. Ich freue mich sehr, dass wir diese Stabilität und Kontinuität haben, die eine klare Grundlage für die zukünftige Entwicklung und die langfristigen Ziele des Teams bildet.»

Teamchef Alan Permane mahnt: WM-Kampf ist noch nicht vorbei

Permane selbst sagt: «Ich bin ungemein stolz darauf, diesen Weg mit VCARB weiterzugehen, und ich möchte mich bei allen bei Red Bull für das Vertrauen und die Unterstützung bedanken, die sie mir entgegengebracht haben. Was dieses Team so besonders macht, ist der gemeinsame Teamgeist aller – an der Rennstrecke, in Faenza und in Milton Keynes. Und es ist ein Privileg, jeden Tag eine so talentierte und engagierte Gruppe zu leiten.»

«Der Kampf um den fünften Platz in der Konstrukteurs-WM ist etwas, worauf wir alle sehr stolz sein sollten, aber er ist das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit vieler Menschen, und wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir haben die richtigen Leute, die richtige Kultur und eine klare Vorstellung davon, wohin wir wollen, und ich freue mich darauf, gemeinsam weiter voranzukommen», fügt der Brite kämpferisch an.

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