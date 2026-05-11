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Racing-Comeback von Ex-Formel-1-Star Daniel Ricciardo? «Sag niemals nie»

Daniel Ricciardos Formel-1-Karriere endete nach dem Singapur-GP 2024. Der Motorsport-Welt hat der Australier den Rücken aber nicht gekehrt. Und eine Rückkehr auf die Strecke schliesst er nicht aus.

Formel 1

Die Fans würden sich über ein Ricciardo-Comeback freuen
Die Fans würden sich über ein Ricciardo-Comeback freuen
Foto: Moy / XPB Images
Die Fans würden sich über ein Ricciardo-Comeback freuen
© Moy / XPB Images

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Daniel Ricciardo hat in seinem Leben schon viele Rennen bestritten. Der fröhliche Lockenkopf sass bereits als Neunjähriger im Kart und bestritt ab 2005 Rennen in verschiedenen Nachwuchsklassen, bevor er 2011 seinen ersten GP-Start absolvierte. In den folgenden Jahren ging er 256 weitere Male in der Formel 1 an den Start. Acht Mal stand er als Sieger auf dem höchsten GP-Podesttreppchen. 32 Mal schaffte er es in die Top-3.

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2024 bestritt er in Singapur sein letztes Formel-1-Rennen, danach war seine Karriere vorbei – der Abgang erfolgte unfreiwillig, dennoch dauerte es nicht lange, bis Ricciardo sein neues Leben als GP-Rentner in vollen Zügen genoss. Deshalb entschloss sich der Markenbotschafter von Ford auch, seine Karriere als Profi-Rennfahrer zu beenden.

Im «Speed Street»-Podcast blickte er unlängst auf diese Zeit zurück und erklärte: «Am Ende meiner Karriere habe ich mich gefragt: ‚Warum liebe ich das eigentlich?‘ Und ich wollte einfach mal eine Weile Abstand gewinnen. Aber ich glaube, durch meine Besuche bei anderen Rennen habe ich wieder eine gesunde Beziehung dazu aufgebaut.»

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Eine Rückkehr schliesst der 36-Jährige: «Sag niemals nie. Ich geniesse es wirklich, nicht im Rennsport aktiv zu sein, und geniesse einfach die kleinen Dinge im Leben, ohne ständig im Rampenlicht stehen zu müssen und all das. Aber weiss ich, wie ich mich in drei Jahren, in fünf Jahren fühlen werde? Nein. Wenn ich eines Tages etwas machen würde, dann wäre es definitiv eher aus Spaß als aus dem Gedanken heraus, irgendeine Meisterschaft zu gewinnen. Ich brauche keinen weiteren Pokal. Manchmal kann dir das den Spass am Rennfahren nehmen.»

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«Natürlich willst du Ziele haben, das treibt dich morgens aus dem Bett, lässt dich aufstehen und ins Fitnessstudio gehen und all das. Aber manchmal kann dir das auch die Freude an diesen Dingen nehmen. Ich möchte nur sicherstellen, dass, wenn ich jemals wieder etwas mache, es einfach Freude bereitet und ich nichts beweisen oder versuchen muss, der Beste zu sein. Ich möchte einfach nur Spass daran haben», erklärte Ricciardo.

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