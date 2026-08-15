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Radikaler Vorschlag von Flavio Briatore: Sprints an jedem GP-Wochenende

Die Formel-1-Piloten bestreiten in diesem Jahr sechs Sprintrennen. Geht es nach den Formel-1-Verantwortlichen, sollen es in Zukunft mehr werden. Das sieht auch Alpine-Sonderberater Flavio Briatore so.

Formel 1

Domenicali und Briatore finden: Die GP-Stars sollen mehr Sprints austragen
Domenicali und Briatore finden: Die GP-Stars sollen mehr Sprints austragen
Foto: Rew / XPB Images
Domenicali und Briatore finden: Die GP-Stars sollen mehr Sprints austragen
© Rew / XPB Images

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Die Formel-1-Verantwortlichen führten 2021 die Sprintrennen ein, mit der Absicht, den GP-Fans vor Ort auch am Freitag mehr Action als zwei freie Trainings zu bieten. Im ersten und zweiten Jahr bestritten die Piloten noch drei Rennwochenenden im Sprint-Format, danach wurde die Zahl auf sechs Sprints pro Saison erhöht.

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Auch in diesem Jahr stehen sechs Sprintrennen auf dem Programm, vier davon wurden bereits ausgetragen, das nächste folgt beim anstehenden Rennwochenende in Zandvoort, bevor im Oktober in Singapur das letzte Mini-Rennen über die Bühne geht.

Mehr Action für die Zuschauer

Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat klar gemacht, dass er sich mehr Sprints pro Jahr wünscht. Er verweist auf Fan-Umfragen, wonach sich dieses Format grosser Beliebtheit erfreut. Und auch Alpine-Sonderberater Flavio Briatore ist ein Fan der Sprintrennen. Der Formel-1-Manager erklärte unlängst in einem Interview mit «The Race», dass er sogar dafür ist, bei jeder WM-Runde ein Mini-Rennen auszutragen.

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«Ich glaube, wir müssen die Sprintrennen austragen. Wenn es nach mir ginge, dann würden wir bei jedem Rennen einen Sprint haben, denn ich finde, wir müssen den Zuschauern etwas mehr bieten. Wir tun an normalen Rennwochenenden nichts für die Zuschauer, denn am Freitagvormittag geht es nur um technische Dinge», erklärt der Italiener.

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«Man fährt nur zwei Runden, kommt zurück an die Box, und die Leute sind nicht mehr da. Nach dem Samstagvormittag, nachdem das Qualifying vorbei ist, gibt es das Rennen», beschreibt der 76-Jährige. Bei den Rennwochenenden, die im Sprint-Format ausgetragen werden, gibt es viel mehr Action für die Zuschauer, betont er: «Mit dem Sprintrennen hat man zumindest zwei Rennen, zwei Starts, und es geht um etwas. Die Piloten fahren nicht nur für die Technik. Für mich gilt deshalb: 24 Rennen, 24 Sprintrennen», begründete Briatore seine Ansicht.

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