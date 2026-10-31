Rätsel um Esteban Ocon-Knall bei Haas: Nur auf der Strafbank oder gefeuert?

Fassungslosigkeit im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez: Haas hat am 31. Oktober mit einer dürren Stellungnahme darüber informiert, dass Stammpilot Esteban Ocon hier in Mexiko nicht weiter zum Einsatz komme, er werde ersetzt durch den japanischen Reservefahrer Ryo Hirakawa (32).

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Erster Verdacht: Ocon hat sich den Magen verdorben. Dieser Verdacht war schnell vom Tisch, denn Haas bestätigte schnell – der Fahrertausch hat nichts mit gesundheitlichen Gründen zu tun.

Fakt ist: Der 30-jährige Franzose Esteban Ocon weiss seit Ende September, dass er nicht weiter erwünscht ist bei Haas. Der Ungarn-GP-Sieger von 2021 (mit Alpine) wird für die kommende Saison ersetzt durch den Ferrari-Zögling und Formel-2-Fahrer Rafael Camara.

Wir haben im Fahrerlager nachgehakt, doch eisiges Schweigen bei Haas. Es ist zu diesem Zeitpunkt völlig ungewiss, ob Ocon vor seinem 199. Grand Prix lediglich auf die Strafbank versetzt wurde, wie ein Eishockey-Spieler nach einem Foul, oder ob der WM-Achte von 2017 und 2022 gefeuert worden ist.

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Alle fragen sich im Autódromo: Was nur ist passiert?

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Weiterlesen TV-Programm Heute Mexico City: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 01.11.2026 - 23:15

Ocon haftet der Ruf an, sperrig, schwierig und dickköpfig zu sein. Sein Fahrtalent steht ausser Frage. Seine robuste Fahrweise – auch gegen Stallgefährten wie Sergio Pérez bei Force India oder Fernando Alonso bei Alpine – ist wohl dokumentiert. Der Mexikaner und der Spanier warfen Ocon Hinterhältigkeit und Wortbruch vor. Esteban hat das immer bestritten. Hier gilt – im Zweifel für den Angeklagten.

Ein Teil dieses Rufs ist ohenhin nicht gerechtfertigt, denn Ocon ist auch ein harter Arbeiter, ein Mannschaftsspieler und im Umgang mit den Medien die Liebenswürdigkeit in Person.

Möglicherweise ist am Freitagabend hier in Mexiko ein Schwelbrand zu einer Stichflamme geworden. Denn im zweiten freien Training war Ocon mit der Reifenwahl hörbar unzufrieden.

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Esteban hörte am Funk seine Renningenieurin Laura Müller mit den Worten: «Wir haben den Lauf mit viel Benzin auf mittelhart umgestellt, denn Ollie tut sich gerade schwer.»

Ocon: «Aber wir fahren schon noch mit den weichen Reifen, richtig?»

Müller: «Nein, wir müssen mittelhart fahren.»

Ocon (hörbar erregt): «Nein, nein, ich wollte die weichen. Tu mir das nicht an, komm schon!»

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Wo die Information aufhört, beginnt die Spekulation: Im Fahrerlager der mexikanischen Rennstrecke wird nun herumgereicht, es sei bei der Nachbesprechung des Trainings bei Haas möglicherweise zu einem Streit gekommen.

Durchaus denkbar, dass Ocon – ein Mann der klaren Worte – dabei unmissverständlich seinen Unmut geäussert hat. Es wäre nicht das erste Mal. Ebenso denkbar, dass sich Teamchef Ayao Komatsu das nicht gefallen lassen wollte. Schon gar nicht an einem Rennwochenende, bei welchem Rennstallbesitzer Gene Haas vor Ort ist.

Bei Haas wird jede Stellungnahme zu diesen Zusammenhängen abgelehnt.