Rückschlag für Haas-Rookie Rafael Câmara! Der Brasilianer bekam von den F1-Stewards eine Startplatzstrafe über drei Positionen für den Katar-GP aufgebrummt. Câmara war im Qualifying seinem Landsmann Gabriel Bortoleto (Audi) im Weg gewesen, als der gerade auf einer schnellen Runde unterwegs war.

Werbung

Werbung

Im Urteil heißt es: «Als sich Auto 5 (Bortoleto, Anm.) Kurve 16 näherte, befand sich Auto 51 (Câmara, Anm.) auf der Ideallinie während einer Einführungsrunde. Die Telemetriedaten von Auto 5 zeigten, dass der Fahrer von Auto 5 dadurch beim Einfahren in Kurve 16 die Kontrolle über das Heck des Fahrzeugs verlor und zudem weniger Gas geben konnte, was zu einer geringeren Geschwindigkeit nach dem Verlassen von Kurve 16 führte. Die Rennkommissare stellen fest, dass es sich hierbei um einen eindeutigen Fall unnötiger Behinderung handelt, und verhängen die übliche Strafe.» Ein Anfängerfehler – aber Welpenschutz gibt’s bei den Rennkommissaren nicht.

Câmara bestraft – Nico Hülkenberg und Audi-F1-Team profitieren

Obwohl Bortoleto ausgebremst worden war, hatte er es geschafft, sich auch ohne Strafe vor Câmara zu qualifizieren. Der Audi-Pilot startet von Platz 13 in den Katar-GP.

Câmara hatte sich auf der Strecke Startplatz 15 erfahren. Den ist er nun los und rutscht runter auf Rang 18. Das bedeutet für die übrigen Fahrer: Nico Hülkenberg (Audi) rückt von Startplatz 16 auf 15 vor, Carlos Sainz von 17 auf 16 und Alex Albon (beide Williams) von 18 auf 17. Câmara ist neuer 18. vor Altmeister Fernando Alonso (Aston Martin).

Werbung