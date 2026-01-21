Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ralf Schumacher: Das traut er Audi und Nico Hülkenberg 2026 zu

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher (50) spricht über die Aussichten von Audi und Nico Hülkenberg in der Formel-1-Saison 2026. «Alle fangen bei Null an, die Unterschiede werden grösser.»

Rob La Salle

Von

Formel 1

In dieser Bemalung werden Nico Hülkenberg und Gabriele Bortoleto fahren
In dieser Bemalung werden Nico Hülkenberg und Gabriele Bortoleto fahren
Foto: Audi
In dieser Bemalung werden Nico Hülkenberg und Gabriele Bortoleto fahren
© Audi

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Audi hat am 20. Januar gezeigt, in welchen Farben Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto 2026 an den Start gehen werden. Dabei hat Audi-CEO Gernot Döllner das ehrgeizige Ziel verkündet, 2030 ein Wörtchen um den Titel mitreden zu wollen.

Werbung

Werbung

Auch Ralf Schumacher hat sich das alles gut angehört. Der GP-Experte sagt bei der deutschen Sky Sport: «Die neuen Regularien könnten das Geheimnis zum Erfolg werden. Audi kennt sich mit der Technik aus, und dementsprechend kann das spannend werden. Es ist natürlich auch etwas Historisches. Gerade für die deutschen Fans ist es unglaublich, wieder ein deutsches Team mit einem deutschen Fahrer in der Formel 1 zu haben.»

Ralf Schumacher
Ralf Schumacher
Foto: XPB
Ralf Schumacher
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Aber nochmals: Ist 2030 aus Sicht des WM-Vierten von 2001 und 2002 realistisch? Ralf weiter: «Ich glaube, Audi würde sich das sogar noch früher wünschen. Aber natürlich muss man sich ein Ziel setzen. Ich bin der Ansicht, man darf durchaus optimistisch sein. Es wird spannend zu sehen sein, wer die richtigen Ideen hatte bei diesem neuen Reglement. Wir werden beim ersten Rennen auch von allen anderen Herstellern ein komplett anderes Auto sehen, was man so hört. Da ist jetzt viel Spannung drin, man kann nicht wissen, wer im Moment wo steht.»

Werbung

Werbung

Audi setzt auf eine kluge Mischung aus Erfahrung und Jugend, mit Nico Hülkenberg (38) und Gabriel Bortoleto (21). Der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher findet: «Entscheidend wird jetzt sein, welche Fahrer mit den komplett neuen Autos und mit dem neuen Stil am besten klarkommen.»

«Kann sich Nico Hülkenberg mit ein paar Jahren mehr auf dem Buckel einfach umstellen, oder ist das eher eine Chance für die jungen Fahrer? Es fängt jetzt alles bei Null an, nicht nur bei der Technik, auch für die Piloten, die Unterschiede werden grösser sein, da bin ich mir ganz sicher, und wahrscheinlich wird es aufgrund technischer Probleme auch wieder mehr Ausfälle geben.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  5. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien