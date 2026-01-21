Ralf Schumacher: Das traut er Audi und Nico Hülkenberg 2026 zu

Audi hat am 20. Januar gezeigt, in welchen Farben Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto 2026 an den Start gehen werden. Dabei hat Audi-CEO Gernot Döllner das ehrgeizige Ziel verkündet, 2030 ein Wörtchen um den Titel mitreden zu wollen.

Auch Ralf Schumacher hat sich das alles gut angehört. Der GP-Experte sagt bei der deutschen Sky Sport: «Die neuen Regularien könnten das Geheimnis zum Erfolg werden. Audi kennt sich mit der Technik aus, und dementsprechend kann das spannend werden. Es ist natürlich auch etwas Historisches. Gerade für die deutschen Fans ist es unglaublich, wieder ein deutsches Team mit einem deutschen Fahrer in der Formel 1 zu haben.»

Aber nochmals: Ist 2030 aus Sicht des WM-Vierten von 2001 und 2002 realistisch? Ralf weiter: «Ich glaube, Audi würde sich das sogar noch früher wünschen. Aber natürlich muss man sich ein Ziel setzen. Ich bin der Ansicht, man darf durchaus optimistisch sein. Es wird spannend zu sehen sein, wer die richtigen Ideen hatte bei diesem neuen Reglement. Wir werden beim ersten Rennen auch von allen anderen Herstellern ein komplett anderes Auto sehen, was man so hört. Da ist jetzt viel Spannung drin, man kann nicht wissen, wer im Moment wo steht.»

Audi setzt auf eine kluge Mischung aus Erfahrung und Jugend, mit Nico Hülkenberg (38) und Gabriel Bortoleto (21). Der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher findet: «Entscheidend wird jetzt sein, welche Fahrer mit den komplett neuen Autos und mit dem neuen Stil am besten klarkommen.»

