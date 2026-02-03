Ralf Schumacher: «Motoren-Trick? Ferrari sollte besser die Klappe halten»

Die Ausgangslage für die Saison 2026 in Sachen Formel-1-Motoren: Mit Mercedes-Antriebseinheiten fahren der Werksrennstall, dann McLaren, Williams und Alpine. Mit Motoren von Red Bull Powertrains/Ford fahren Red Bull Racing und die Racing Bulls.

Werbung

Werbung

Ferrari-betrieben sind unterwegs das Werksteam, dazu Cadillac und Haas. Mit Honda-Motoren geht Aston Martin an den Start. Audi fährt solo mit dem eigenen Rennstall (früher Sauber).

Noch vor dem ersten Wintertest in Spanien schwelt ein Konflikt: Die Konkurrenz hat Bedenken geäussert, dass Mercedes und Red Bull Powertrains/Ford einen cleveren Weg gefunden haben, mehr Leistung aus dem Triebwerk zu kitzeln, ohne jedoch das Reglement zu verletzen.

Wie geht der clevere Trick?

Und das kann so gehen: Das Verdichtungsverhältnis des Motors wird von den Regelhütern der FIA statisch und bei Umgebungstemperatur gemessen, es liegt 2026 bei 16:1. Der Knackpunkt – Mercedes und RBPT/Ford sollen von der Wärmeausdehnung im Betrieb des Motors profitieren, um auf der Bahn dann eine höhere Verdichtung zu erreichen (18:1). Und das ergäbe Vorteile in Sachen Leistung und Effizienz. Die Rede ist von einem Plus von 15 bis 20 PS oder (je nach Art Rennstrecke) 0,2 bis 0,3 Sekunden pro Runde oder 15 bis 20 Sekunden auf eine Renndistanz.

Werbung

Werbung

Ferrari, Honda und Audi haben sich bei den Regelhütern der FIA dafür starkgemacht, sich das genauer anzusehen. Aber bei dieser Sitzung kam wohl heraus, dass es derzeit aus Sicht des Reglements keinen Ansatzpunkt gibt, einen möglichen sehr cleveren Kniff von Mercedes und RBPT zu unterbinden.

Toto Wolff: «Kriegt euren Mist gebacken!»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff regt sich über gezielt gestreute Gerüchte auf: «Was die Motorenfrage betrifft, so verstehe ich nicht, dass sich einige Teams mehr auf die anderen konzentrieren und einen Fall weiter diskutieren, der aus unserer Sicht völlig klar und ist. Die Kommunikation mit der FIA war da sehr positiv, und das nicht nur in Bezug auf das Kompressionsproblem, sondern auch bei anderen Themen.»

Wolff hat für die Gegner eine glasklare Botschaft: «Kriegt euren Mist gebacken! Heimliche Treffen abhalten, im Geheimen Briefe schreiben und versuchen, Testmethoden zu erfinden, die es gar nicht gibt. Es ist glasklar, was die Vorschriften besagen. Es ist eindeutig, was die Standardverfahren für jeden Motor sin. Unser Triebwerk ist hundertprozentig legal.»

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher sagt im Sky-Podcast Backstage Boxengasse zum Thema Motoren-Trick: «Wenn das wirklich so ist wie beschrieben, so haben Mercedes und Red Bull Powertrains/Ford einen grossen Vorteil, aber die FIA hat das zugelassen.»

Werbung

Werbung

«Wenn Mercedes und Red Bull Powertrains/Ford da etwas gefunden haben, dann ist das nicht unfair, sondern wir sprechen hier von den Formel-1-typischen Grauzonen. Man darf nicht vergessen – fünf Ingenieure der FIA versuchen, das Reglement so zu stricken, dass es kugelsicher wird. Aber sie stehen 2000 Ingenieuren der Autowerke und Rennställe gegenüber.»

5 Ingenieure der FIA gegen 2000 der Teams

«Es hat schon seinen Grund, wieso wir am Anfang eines neuen Reglements oft Teams oder Motorenhersteller zunächst mal deutlich vorne sehen, das ist auch bei der Aerodynamik so. Die haben sich einen Vorteil erarbeitet.»

«Gerade Ferrari sollte hier die Klappe halten, denn da gab es auch mal Vorfälle, wo der Sprit aus einer Ecke kam, aus welcher er nicht hätte kommen sollen. Von dem her kann ich nur raten – Füsse stillhalten und weiterarbeiten. Ferrari hatte damals auch eine Idee, die allerdings ein wenig über Innovation hinausging, um das so zu formulieren.»

«Dieser Kniff ist aus meiner Sicht in Ordnung. Wenn die Regel nun mal so geschrieben ist und jemand da eine Lücke ausnutzt, weil er halt clever war, dann ist das doch okay.»

Werbung

Werbung