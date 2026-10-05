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Ralf Schumacher nach Bahrain-GP: Brisante Aussage über Hamilton/Verstappen

Einen Tag nach dem turbulenten Grossen Preis von Bahrain in Malaysia wird das in Italien kontrovers diskutiert: Hätte Ferrari diesen Grand Prix gewinnen können? Ralf Schumacher glaubt es zu wissen.

Formel 1

Ralf Schumacher
Ralf Schumacher
Foto: XPB
Ralf Schumacher
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Hat Ferrari beim Bahrain-GP auf dem malaysischen Sepang International Circuit den Sieg verschenkt? Die italienischen Strategen schickten Lewis Hamilton (von Startplatz 2 schräg hinter Max Verstappen) und Charles Leclerc (Startplatz 4 schräg hinter Kimi Antonelli) auf weichen Slicks ins Rennen, obschon den meisten Beobachtern klar war: Die Bahn ist noch zu nass.

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Also, hätte Ferrari hier gewinnen können? Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nach dem spektakulären Rennen und letztlich P3 von Hamilton (Leclerc Vierter): «Ich mag diese Hätte, Wenn und Aber nicht. Wenn du überzeugt bist, dass eine Option besser ist als die andere, dann musst du mit beiden Fahrern darauf setzen. McLaren, Red Bull Racing und Mercedes haben das Gleiche getan.»

«Zudem: 50 Prozent der Fahrzeuge auf der Startaufstellung haben sich für Intermediates entschieden, die anderen für Trockenreifen. Wir waren also nicht die Einzigen.»

Im Artikel erwähnt

Wenn sich Fans und Fachleute den tollen Speed von Lewis Hamilton ansehen, der letztlich bis auf den dritten Platz vorarbeiten konnte, dann drängt sich schon die Frage auf, ob da nicht mehr drin gewesen wäre. Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher, als F1-Experte unserer Kollegen von Sky in Malaysia, glaubt – ja.

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Der WM-Vierte von 2001 und 2002 sagt: «Bei Ferrari war das in Sepang ein Chaos. Lewis Hamilton ist wirklich super stark gefahren. Ich glaube schon, wenn er von Anfang an vorne dabei gewesen wäre, hätte er Max Verstappen das Leben schwermachen können. Ferrari hätte im Bahrain-GP um den Sieg fahren können.»

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