Ralf Schumacher, Nico Rosberg: Ferrari mit Piastri statt Hamilton?
Formel-1-Champion Nico Rosberg (40) und GP-Sieger Ralf Schumacher blicken auf das WM-Finale zurück, sprechen über Lando Norris und rätseln über die Zukunft von Lewis Hamilton.
Die Formel-1-WM von 2025 ist vorbei, Lando Norris hat sich zum ersten Mal den Titel gesichert. Die beiden Deutschen Nico Rosberg und Ralf Schumacher haben das Finale vor Ort für Sky kommentiert und geben interessante Einblicke hinter die Kulissen.
Nico Rosberg, Formel-1-Champion des Jahres 2016, sagt über den neuen Weltmeister Lando Norris: «Ein wohl verdienter Weltmeister. Lando hat das ganze Wochenende nochmals seine Klasse bewiesen. Unter diesem immensen Druck hat er keinen Fehler gemacht, abgeliefert und ist ein perfektes Wochenende gefahren. Ich fühle das total mit, mir kommen die ganzen Erinnerungen hoch meines eigenen Finales in Abu Dhabi von 2016.»
Ralf Schumacher, sechsfacher GP-Sieger, ergänzt: «Norris hat es sich selbst erarbeitet, er musste sich auf keinen verlassen. Er hat den für den Titel notwendigen dritten Platz sauber nach Hause gefahren, von daher hat er alles richtig gemacht. Er hatte auch unerwartet Druck von Leclerc im Ferrari.»
Stichwort Ferrari: Lewis Hamilton hat die Saison auf Rang 6 abgeschlossen, nur 2024 war er in 19 Jahren Formel 1 noch weiter hinten zu finden, als Gesamtsiebter.
Nico Rosberg sagt: «Lewis steckt voll in der Zwickmühle. Ich bin mir sicher, dass er gerne aufhören würde. Er hat keine Lust weiterzumachen, das ist ja grausam. Aber er kann nicht. Das wäre voll der Gesichtsverlust. Er hat das Projekt Ferrari gerade erst angefangen und dann schon aufzugeben und alles fallen zu lassen – schwierig. Ich glaube, er hat keinen anderen Weg, als es nächstes Jahr nochmal zu probieren. Es könnte aber natürlich immer schlimmer werden. Die Zeit ist nicht auf seiner Seite. Er wird Anfang Januar 41 Jahre alt.»
Ralf Schumacher knallhart: «Im Moment häufen sich bei Hamilton die Fehler, was ein Indiz dafür ist, dass er überfordert ist und zu viel will. Daher wäre es besser, wenn er den Hut nimmt.»
Und Schumacher, WM-Vierter von 2001 und 2002, glaubt, dass sich für Ferrari eine andere Variante entwickeln könnte: «Bei Ferrari kann jederzeit etwas passieren und das Gleiche gilt auch für Aston Martin. Ein Oscar Piastri wäre für jedes Team ein interessanter Fahrer. Gewiss, Piastri hat bei McLaren einen langfristigen Vertrag, aber es sah zwischenzeitlich ja doch sehr unstimmig zwischen den beiden Parteien aus.»
