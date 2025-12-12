Ralf Schumacher: «Stroll mit 0:24 gegen Alonso – das ist untragbar»

Aston Martin-Fahrer Lance Stroll hat 2025 gegen den zweifachen Weltmeister Fernando Alonso eine krachende Quali-Schlappe eingefahren: 24 Abschlusstrainings zu einem Grand Prix, 24 Mal war der 27-jährige Kanadier langsamer als der 44-jährige Spanier. Niemand wurde in einer GP-Saison öfter geschlagen.

Werbung

Werbung

Stroll hält auch den Rekord der meisten vorzeitigen Feierabende, 86 Mal ist er inzwischen im ersten Quali-Segment ausgefallen.

Die Saison 2025 hat Stroll als WM-16. abgeschlossen, das ist sein zweitschlechtestes Ergebnis in neun Jahren Formel 1, nur 2018 war er noch weiter hinten zu finden, auf P18.

Oft drängt sich dieser Verdacht auf, wenn wir den 189-fachen GP-Teilnehmer Stroll in den Fahrerlagern der Welt beobachten – dieser Mann wäre eigentlich lieber woanders.

Werbung

Werbung

Seit Jahren wird ihm Unlust vorgeworfen, obgleich die Mitarbeiter von Aston Martin den Rennfahrer verteidigen und immer wieder beteuern: Intern sei das alles ganz anders, die Arbeitsethik von Stroll sei über jeden Zweifel erhaben.

Thema der Woche Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025 Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Klar stellen sich viele die Frage: Wo wäre Stroll junior ohne Stroll senior? Hätte Lance auch ein Formel-1-Cockpit, wenn sein Vater nicht Chef von Aston Martin wäre?

Der frühere GP-Fahrer Timo Glock hat wiederholt und zu Recht moniert: "Mich stört diese Teilnahmslosigkeit, wenn Stroll vor die Kameras und Mikrofone der Reporter tritt, da gibt es das eine oder andere Video aus Pressekonferenzen, da kannst du nur noch den Kopf schütteln. Ein solches Gebaren macht mich sprachlos, dieser Fahrer ist echt eine Lachnummer. Für mich gibt es viele Talente da draussen, die ein Formel-1-Cockpit mehr verdient hätten als er.»

Dieser Ansicht ist auch Ralf Schumacher (50). Im jüngsten Podcast Backstage Boxengasse von Sky sagt der sechsfache GP-Sieger zur Quali-Niederlage von Stroll gegen Alonso: «Streng genommen ist das gar nicht mehr tragbar. Ein Pilot wie Formel-2-Meister Leonardo Fornaroli würde tausend Mal verdienter in so ein Auto gehören als Stroll.»

Werbung

Werbung