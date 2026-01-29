Ralf Schumacher: «Test ohne Williams geht gar nicht» – Teamchef wehrt sich

Zwei Rennställe sind beim ersten Wintertest der Formel 1 nicht auf der Bahn: Aston Martin und Williams. Die Grünen sind inzwischen am Circuit de Barcelona-Catalunya eingetroffen und wollen am 29. Januar noch auf die Bahn.

Williams hingegen, der drittälteste Formel-1-Rennstall (nach Ferrari und McLaren), ist gar nicht erst nach Katalonien gereist. Wiederholt war davon die Rede, dass die Briten die vom Autosport-Weltverband FIA vorgeschriebenen Crash-Tests nicht bestanden haben, zudem soll der neue Rennwagen von Carlos Sainz und Alex Albon übergewichtig sein.

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher sagt im Sky-Podcast Backstage Boxengasse: «Beim ersten Test nicht dabei zu sein, das geht gar nicht. Das hätte der Mannschaft um James Vowles nicht passieren dürfen. Das sehe ich schon als grossen Nachteil. Das ist alles andere als gut, und man kann nur hoffen, dass die Investoren Geduld haben.»

Ralf Schumacher Foto: XPB Ralf Schumacher © XPB

Williams-Teamchef James Vowles hat sich inzwischen zu Wort gemeldet, um einige Dinge klarzustellen. Der 46-jährige Engländer sagt: «Ich freue mich, nun bestätigen zu können, dass wir alle Crash-Tests bestanden haben und bereit sind, dann beim zweiten Wintertest in Bahrain zu fahren. Wir werden dort vor dem Test auch einen Filmtag absolvieren.»

«Es war natürlich nicht unser Plan, dass wir auf Barcelona verzichten müssen, und das hat schon weh getan. Aber ich möchte, dass auch ein wenig anerkannt wird, dass dies das Ergebnis unserer Entschlossenheit ist, die Grenzen des neuen Reglements auszureizen.»

«Die Arbeit am 2026er Rennwagen ist etwa drei Mal so kompliziert wie alles, was wir bisher in diesem Unternehmen umgesetzt haben. Wir sind dabei ein bisschen in Rückstand geraten, und als Resultat daraus muss man gewisse Kompromisse eingehen. Die Produktion in Grove erwies sich als zu langsam für unseren aggressiven Zeitplan.»

Vowles: «Das mit dem Übergewicht stimmt so nicht»

«Wir haben die Grenzen in einigen Gebieten voll ausgelotet, und das zeigte sich halt auch bei den dazugehörigen Tests. Aber inzwischen ist das zum Glück gelöst.»

Williams-Teamchef James Vowles Foto: XPB Williams-Teamchef James Vowles © XPB

Und was ist nun mit dem Übergewicht? Teilweise wurden dem neuen Williams satte 30 Kilogramm Winterspeck zugeschrieben. Vowles fährt fort: «Alles, was da in den Medien herumgereicht wird, sind lediglich Behauptungen. Es gibt ohnehin kein Wissen über das genaue Gewicht – bis zum zweiten Test in Bahrain.»

Vowles: «Wir hätten alles auf den Kopf stellen müssen»

«Wir hätten es mit Ach und Krach nach Barcelona schaffen können. Aber das hätte einen direkten Einfluss gehabt auf Ersatzteile-Fertigung und Updates bis nach Bahrain, Melbourne und darüber hinaus. Wir hätten die ganze Planung auf den Kopf stellen müssen, und das wollten wir nicht.»

«Anstatt im teils nassen und kalten Barcelona zu testen, ist es die bessere Entscheidung, dass wir in Bahrain richtig vorbereitet ankommen.»

