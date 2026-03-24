Ralf Schumacher: «Todesdrohungen gegen Esteban Ocon sollten Folgen haben»

Der argentinische Alpine-Fahrer Franco Colapinto hatte sich im China-GP eben neue Pirelli-Reifen abgeholt und zischte in Runde 32 auf die Bahn zurück. Da geriet er sofort in die Fänge des Haas-Piloten Esteban Ocon, womit die beiden ihr Duell aus der ersten Phase des Rennens wiederaufnehmen konnten.

Werbung

Werbung

In Kurve 2 rückte der Franzose sehr schnell auf und erkannte rechts innen eine Lücke, doch als er die Nase seines Autos auf gleiche Höhe schieben wollte, schloss Colapinto die Tür, Ocon ging der Raum aus, eine Kollision war nicht mehr zu verhindern.

Die beiden Piloten zeigten einen Synchron-Dreher, kurz darauf meldete sich Ocon am Funk und nahm das auf seine Kappe. Die Rennkommissare gaben ihm trotzdem eine 10-Sekunden-Zeitstrafe.

Colapinto holte zwar als Zehnter seinen ersten Punkt seit Texas 2024, aber für einige seiner heissblütigen, südamerikanischen Fans war die Aktion von Ocon offenbar nur schwer zu ertragen.

Werbung

Werbung

Nach dem Rennen meldete sich Bullet Sports Management zu Wort, die Franco Colapinto betreuen. In einer Nachricht auf den sozialen Netzwerken haben sie geschrieben: «Bitte schicken Sie keine Hass-Botschaften oder Todesdrohungen an Esteban, seine Familie oder an den Haas-Rennstall.»

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

«Solche Posts machen den Crash nicht ungeschehen und rücken die Fan-Gemeinde von Franco in ein schlechtes Licht. Danke für Ihre positive und respektvolle Unterstützung.»

Ralf Schumacher: «Das gehört nicht in unserem Sport»

Ralf Schumacher traute seinen Ohren nicht, als er von den Todesdrohungen gegen Ocon hörte. Der 50-jährige Deutsche (180 Grands Prix, 6 Siege, WM-Vierter 2001 und 2002) sagt im Sky-Podcast Backstage Boxengasse: «Das ist traurig und beschämend. Als ich damals in Argentinien war, habe ich das Land nicht als so extrem kennen gelernt. Ich bin damals auch gegen Norberto Fontana gefahren, kannte ihn und seine Familie gut, die waren alle sehr sympathisch.»

Ralf Schumacher Foto: Red Bull Content Pool Ralf Schumacher © Red Bull Content Pool

Werbung

Werbung

«Aber um Colapinto herum, mindestens im Netz, ist es so: Wer immer Franco im Weg steht, wird sofort aufs Übelste beleidigt oder sogar bedroht. Ich finde das bedauerlich, das gehört nicht in unseren Sport.»