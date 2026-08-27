Ralf Schumacher: Wieso Kimi Antonelli bei Mercedes vor Russell Nummer 1 ist

Der inzwischen 20 Jahre alte Kimi Antonelli hat beim Grossen Preis der Niederlande seinen Vorsprung in der Fahrer-WM ausgebaut: Der Italiener steht bei 242 Punkten, sein Mercedes-Stallgefährte George Russell kommt auf 183 Zähler, also gleich viele wie Ferrari-Star Lewis Hamilton. Auf Platz 4 dann Hungaroring- und Zandvoort-Sieger Lando Norris (159).

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Im Sky-Podcast Backstage Boxengasse hat der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher über die Position von Antonelli und von Russell gesprochen. Der 51-jährige Deutsche hält fest: «Gewiss, Kimi Antonelli hat zwar in den letzten sechs Grands Prix nur einmal gewonnen, aber auch das muss man hervorheben – bei zwölf Starts stand Kimi Antonelli zehn Mal auf dem Podium.»

Ralf Schumacher Foto: XPB Ralf Schumacher © XPB

«Bei den beiden Rennen, bei denen ihm das nicht gelang, gab es technische Probleme. Antonellis Bilanz ist also schon sehr beeindruckend. Das einzige Risiko sehe ich darin, ob er dieses Niveau halten kann, aber auch das schien an diesem Wochenende in den Niederlanden kein Problem zu sein.»

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Schumacher, WM-Vierter von 2001 und 2002, lobt: «Kimi bringt seine Leistung meist auf den Punkt, leistet solide Arbeit und macht fast keine Fehler. Aus dieser Perspektive ist er ganz klar der bessere Fahrer im Team, und er wird nur noch besser werden. Er ist mit seinen 20 Jahren ja noch weit davon entfernt, sein volles Potenzial auszuschöpfen, wenn man bedenkt, wie wenig Erfahrung er im Vergleich zu anderen hat.»

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen TV-Programm Live Monza: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 04.09.2026 - 12:15

«Deshalb ist er meiner Ansicht nach ganz klar die Nummer 1 bei Mercedes. Und ich glaube, Russell hat das verstanden. Ich denke, der Engländer wäre gut beraten, die Situation zu akzeptieren, die Dinge Rennen für Rennen anzugehen und zu versuchen, so stark als möglich zu fahren. Klar muss sein Ziel sein, stärker als Kimi abzuschneiden, aber ich schätze, dass er in Bezug darauf, wie er innerlich mit der Situation umgeht, einen Gang zurückschalten muss.»