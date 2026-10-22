Ralf Schumacher zu Ferrari-Star Lewis Hamilton: «Das muss endlich aufhören»

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat beim Grossen Preis von Singapur seine Chancen auf einen Podestplatz verschleudert. Der 41-jährige Engländer hat sich im Singapur-GP über die Anweisung vom Ferrari-Kommandostand hinweggesetzt. Ein Fehler, wie er nachher selber zugab.

Werbung

Werbung

Und das ist beim Nacht-GP passiert: Virtuelle Safety Car-Phase im Singapur-GP, Ferrari tat das strategisch einzig Richtige und bat umgehend beide Fahrer für frische Reifen an die Box.

Der Plan der Italiener: Mit neuem Gummi vielleicht Leader Max Verstappen das Leben schwermachen, gewiss aber die Ränge 2 und 3 sicherstellen, für Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

Doch der Brite suchte beim Nachtrennen von Singapur seinen eigenen Weg. Er setzte sich über die Anweisung von Ferrari hinweg und blieb auf der Bahn. Er glaubte, seine Reifen seien in so konstantem Zustand, dass er ohne weiteren Stopp durchfahren kann.

Werbung

Werbung

Die Folge: Mit abbauenden Walzen wurde der siebenfache Weltmeister leichte Beute von Antonelli, Norris und Piastri, die alle vor ihm ins Ziel kamen, am Ende nur P6 für den Briten.

Hamilton gestand nach dem Rennen seinen Fehler und entschuldigte sich sofort beim Team.

Der langjährige Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher (51) sagt im Podcast «Backstage Boxengasse» von Sky: «Ich glaube, zwischen ihm und dem Team läuft es derzeit nicht ganz rund, da kämpft man gerade ein bisschen intern. Es gibt da Grabenkämpfe. Man hat immer ein wenig den Eindruck – hier ist Lewis und da ist irgendwo das Team.»

Gemäss Schumacher muss das aufhören: «Lewis muss wieder Teil des Teams werden. Mir scheint, er versucht, das Ganze zu überstrahlen und der Chef zu sein. Ich habe das Gefühl, dass es da mit Teamchef Fred Vasseur auch nicht rund und harmonisch läuft.»

Werbung