Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff: «Dies ist ein neues Kapitel für uns»

Die Michigan Central Station in Detroit stand am Donnerstagabend ganz im Zeichen von Red Bull: In der Heimatstadt von Team-Partner Ford ging die Präsentation der Lackierungen von Red Bull Racing und Visa Cash App Racing Bulls über die Bühne. Dabei durften die Protagonisten der beiden Mannschaften nicht fehlen. Und auch Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff liess sich die Show nicht entgehen.

Der CEO Corporate Projects und Investments von Red Bull ergriff nach dem offiziellen Teil auch das Wort und erklärte mit Blick auf die anstehende Saison, in der die beiden Red Bull-Mannschaften erstmals auf die Power der eigenen Antriebseinheit von Red Bull Ford Powertrains setzen werden: «Das ist ein neues Kapitel für uns. Der Bau unseres eigenen Motors und dessen Einsatz auf der Rennstrecke ist ein bemerkenswerter Schritt für unsere Marke.»

«Wir sind optimistisch und freuen uns sehr darauf, mit unserem Auto und unserem Antriebssystem an den Start zu gehen. Im Jahr 2026 wird es bedeutende regulatorische Änderungen geben. Ja, der Antrieb ist ein wichtiger Teil davon, aber es gibt auch viele andere Elemente. Wir sind ein ähnliches Risiko eingegangen, als wir 2005 in die Formel 1 eingestiegen sind, und diese Einstellung hat sich nicht geändert», fügte der Deutsche an.

Auch für den Team-Partner war die Enthüllung der beiden Lackierungen vor heimischer Kulisse ein besonderer Augenblick. Ford-CEO Jim Farley erinnerte sich: «Als wir vor vier Jahren zum ersten Mal mit Oracle Red Bull Racing in Kontakt kamen, hatten wir das Gefühl, dass die Selbstsicherheit von Red Bull zu unserem eigenen Spirit passt.»

«Vier Jahre später feiern wir einen Meilenstein, an dem wir die Arbeit an diesem unglaublichen Projekt zelebrieren können. Dass ein Energy-Drink-Hersteller seinen eigenen Formel-1-Antrieb baut, ist eine bemerkenswerte Geschichte, und Ford hat das Privileg, diesen Weg zusammen mit Red Bull gegangen zu sein. Wir sind sehr stolz darauf, hier in Detroit loszulegen, wo wir unsere Motorsport-Tradition an einem Ort feiern können, der die amerikanische Automobilgeschichte bis heute mitgeprägt hat», ergänzte der 63-Jährige.

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies freute sich seinerseits: «Es war unglaublich, die Lackierung hier in Detroit, der Heimat von Ford, zu enthüllen. Das Auto sieht umwerfend aus, wir wollten ihm mit dem Glanz einen besonderen Touch für dieses neue Kapitel verleihen. Wir hoffen, dass es den Fans gefällt.»