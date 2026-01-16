Weiter zum Inhalt
Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff: «Dies ist ein neues Kapitel für uns»

Oliver Mintzlaff war bei der Red Bull-Präsentation in Detroit vor Ort dabei. Der CEO Corporate Projects und Investments von Red Bull betonte, wie wichtig das Jahr für das Team aus Milton Keynes ist.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Oliver Mintzlaff und Jim Farley: Gruppenfoto mit den Red Bull Racing-Stars
Oliver Mintzlaff und Jim Farley: Gruppenfoto mit den Red Bull Racing-Stars
Foto: Red Bull Content Pool
Oliver Mintzlaff und Jim Farley: Gruppenfoto mit den Red Bull Racing-Stars
© Red Bull Content Pool

Die Michigan Central Station in Detroit stand am Donnerstagabend ganz im Zeichen von Red Bull: In der Heimatstadt von Team-Partner Ford ging die Präsentation der Lackierungen von Red Bull Racing und Visa Cash App Racing Bulls über die Bühne. Dabei durften die Protagonisten der beiden Mannschaften nicht fehlen. Und auch Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff liess sich die Show nicht entgehen.

Der CEO Corporate Projects und Investments von Red Bull ergriff nach dem offiziellen Teil auch das Wort und erklärte mit Blick auf die anstehende Saison, in der die beiden Red Bull-Mannschaften erstmals auf die Power der eigenen Antriebseinheit von Red Bull Ford Powertrains setzen werden: «Das ist ein neues Kapitel für uns. Der Bau unseres eigenen Motors und dessen Einsatz auf der Rennstrecke ist ein bemerkenswerter Schritt für unsere Marke.»

«Wir sind optimistisch und freuen uns sehr darauf, mit unserem Auto und unserem Antriebssystem an den Start zu gehen. Im Jahr 2026 wird es bedeutende regulatorische Änderungen geben. Ja, der Antrieb ist ein wichtiger Teil davon, aber es gibt auch viele andere Elemente. Wir sind ein ähnliches Risiko eingegangen, als wir 2005 in die Formel 1 eingestiegen sind, und diese Einstellung hat sich nicht geändert», fügte der Deutsche an.

Auch für den Team-Partner war die Enthüllung der beiden Lackierungen vor heimischer Kulisse ein besonderer Augenblick. Ford-CEO Jim Farley erinnerte sich: «Als wir vor vier Jahren zum ersten Mal mit Oracle Red Bull Racing in Kontakt kamen, hatten wir das Gefühl, dass die Selbstsicherheit von Red Bull zu unserem eigenen Spirit passt.»

«Vier Jahre später feiern wir einen Meilenstein, an dem wir die Arbeit an diesem unglaublichen Projekt zelebrieren können. Dass ein Energy-Drink-Hersteller seinen eigenen Formel-1-Antrieb baut, ist eine bemerkenswerte Geschichte, und Ford hat das Privileg, diesen Weg zusammen mit Red Bull gegangen zu sein. Wir sind sehr stolz darauf, hier in Detroit loszulegen, wo wir unsere Motorsport-Tradition an einem Ort feiern können, der die amerikanische Automobilgeschichte bis heute mitgeprägt hat», ergänzte der 63-Jährige.

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies freute sich seinerseits: «Es war unglaublich, die Lackierung hier in Detroit, der Heimat von Ford, zu enthüllen. Das Auto sieht umwerfend aus, wir wollten ihm mit dem Glanz einen besonderen Touch für dieses neue Kapitel verleihen. Wir hoffen, dass es den Fans gefällt.»

Und der Franzose lobte die ganze Mannschaft: «Das Team hat unglaubliche Arbeit geleistet, um heute hier zu sein und zum ersten Mal mit unserem eigenen Auto und unserem eigenen Antrieb zum Shakedown nach Barcelona fahren zu können. Das ist das Ergebnis der Bemühungen von 2000 Leuten im Red Bull Technology Campus. Das ist die talentierteste Gruppe von Menschen, die man finden kann, und sie haben gemeinsam daran gearbeitet, damit wir diesen Moment erleben können. Es ist der Beginn einer äusserst spannenden Reise für uns alle, und wir werden als Einheit auf die Strecke gehen – mit einem Red Bull-Chassis und einem Red Bull-Antrieb.»

Weiterlesen

