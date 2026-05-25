Laurent Mekies (Red Bull Racing): «Historischer Moment!»

Historischer Tag für Red Bull Ford Powertrains! Max Verstappens dritter Platz im Grand Prix von Kanada in Montreal ist für die noch junge hauseigene Motorenabteilung ein historischer Moment gewesen: Der erste komplett selbst entwickelte Motor mit dem neuen 2026er-Reglement hat einen Pokal gewonnen.

Werbung

Werbung

Erstes Podium im fünften Rennen

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies sagte nach dem Rennen: «Herzlichen Glückwunsch an alle bei Red Bull Ford Powertrains. Unser allererstes Podium mit unserer eigenen Antriebseinheit bereits im fünften Rennen zu erreichen, ist wirklich ein historischer Moment, vor allem wenn man die Tradition und Erfahrung unserer Konkurrenten bedenkt.» Ein wichtiger Meilenstein also im Kanada-GP.

Mekies: «Eine Antriebseinheit allein reicht nicht aus, und natürlich ist dieses Ergebnis auch der harten Arbeit aller zu verdanken, sowohl auf dem Campus in Milton Keynes als auch hier an der Rennstrecke.» In Milton Keynes ist der Sitz der Fabrik von Red Bull Racing.

Dennoch behält der französische Teamchef das Gesamtbild im Auge: «Insgesamt haben wir den Rückstand auf die vor uns liegenden Teams vielleicht ein wenig weiter verkürzt, und das bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wir sind uns sehr wohl bewusst, dass die nächsten drei bis fünf Zehntel, die wir noch finden müssen, immer die schwierigsten sind.»

Werbung

Werbung

Ein großes Kompliment gilt auch Verstappen: «Max war so stark wie immer, sehr schnell und sehr konstant und wusste genau, wann er Druck machen musste.»

Punkte für beide Autos

Sein Teamkollege Isack Hadjar fuhr auf Platz 5, obwohl er gleich zwei Strafen kassierte (für zu viele Richtungswechsel im Duell mit Leclerc und für zu schnelles Fahren unter gelber Flagge). Mekies: «Isack war auf dem richtigen Tempo und fand von Beginn des Wochenendes an den richtigen Rhythmus. Er hat eine beeindruckende Leistung gezeigt, obwohl er mit ein paar Strafen zu kämpfen hatte. Für die Meisterschaft war es wichtig, dass beide Autos gute Punkte holten.»

Dennoch wird man sich nicht auf den kanadischen Lorbeeren ausruhen: «Wir müssen noch viel darüber lernen, wie wir das Maximum aus unserem Paket herausholen können, während gleichzeitig alle in Milton Keynes mit Hochdruck daran arbeiten, unsere nächste Weiterentwicklung auf die Rennstrecke zu bringen.»