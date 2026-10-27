Red Bull-Motor für Aston Martin? Teamchef Laurent Mekies sagt, was dran ist

Red Bull Racing ist in dieser Saison erstmals mit einer selbst im Werk in Milton Keynes konstruierten Antriebseinheit am Start – und das mit großem Erfolg. Der im eigenen Werk hergestellte Red Bull Ford-Motor ist stark und verlässlich. Das fällt auch der Konkurrenz auf – allen voran Aston Martin, die an ihrem Honda-Motor derzeit wenig Freude haben.

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Wie in britischen Medien berichtet wird, soll man im Hause Aston Martin interessiert sein, auf lange Sicht , nämlich 2028, ein Red Bull-Kundenteam zu werden. Aktuell beliefert Red Bull Powertrains neben Red Bull Racing nur das Schwesterteam Racing Bulls.

Aston Martin will angeblich Red Bull-Motor

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies sagte dazu nach dem Rennen in Austin: «Wir haben viel ungewollte positive Aufmerksamkeit hinsichtlich der Leistung unseres Motors erhalten, und das hat natürlich das Interesse vieler Teams geweckt.»

Der französische Ingenieur stellte zu dem Thema klar: «Führen wir ernsthafte Gespräche mit jemandem über die Belieferung eines anderen Teams? Nein. Wir glauben nicht, dass wir dafür bereit sind. Steht das für die nächsten fünf Jahre fest? Nein. Denn ich weiß nicht, was in den nächsten fünf Jahren passieren wird. Aber für uns gibt es auf jeden Fall genug zu tun, um die Antriebseinheit zu verbessern, ihre Integration in das Auto zu optimieren und das Niveau der besten Wettbewerber zu erreichen, bevor wir überhaupt in Betracht ziehen können, zusätzlich zu Racing Bulls noch ein weiteres Team zu beliefern. Im nächsten Jahr oder so wird sich also nichts ändern.»

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