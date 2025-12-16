Red Bull-Pilot Max Verstappen testet in Estoril Mercedes!

Etwas mehr als eine Woche nach dem diesjährigen Saisonfinale der Formel 1 kehrt Max Verstappen auf die Rennstrecke zurück. In Estoril testet der viermalige Formel-1-Weltmeister erstmals einen Mercedes-AMG GT3, wie die französische Plattform Endurance-Info berichtet.

Eingesetzt wird das Fahrzeug von 2 Seas Motorsport, die bereits in diesem Jahr den Verstappen.com Racing Aston Martin Vantage GT3 im GT World Challenge Europe Endurance Cup betreut haben, mit dem Chris Lulham, Thierry Vermeulen und Harry King den Titel im Gold Cup gewannen.

Bereits seit längerem gibt es im Fahrerlager Gerüchte, dass Verstappen.com Racing 2026 mit einem Mercedes-AMG GT3 in der GT World Challenge Europe starten wird und dieser weiterhin durch 2 Seas Motorsport betreut wird. Durch den Test des diesjährigen Vizeweltmeisters der Formel 1, Verstappen verpasste den Titel nur um magere zwei Punkte, wird dieses Gerücht weiter befeuert.

Beim Test in Estoril sind zwei Mercedes-AMG GT3 im Red Bull-Design von Verstappen.com Racing auf der Strecke unterwegs. Diese Fahrzeuge tragen die Startnummern 33 und 333.

Unterstützung erhält Verstappen beim Test auf der Strecke nahe der portugiesischen Hauptstadt Lissabon vom Mercedes-AMG-Werksfahrer Jules Gounon. Gounon konnte am Steuer des Mercedes-AMG GT3 unter anderem 2022 die 24h Spa, das weltgrößte GT-Rennen, gewinnen und wurde 2022 und 2023 Meister im GT World Challenge Europe Endurance Cup. 2025 bestritt der ehemalige ADAC GT Masters-Meister seine erste komplette Saison in der DTM.

