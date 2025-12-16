Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Red Bull-Pilot Max Verstappen testet in Estoril Mercedes!

In Estoril greift der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wieder ins Lenkrad eines GT3-Boliden. Auf dem ehemaligen GP-Kurs vor den Toren Lissabons testet er einen Mercedes-AMG GT3.

Jonas Plümer

Von

Formel 1

Max Verstappen testet in Estoril den Mercedes-AMG GT3
Max Verstappen testet in Estoril den Mercedes-AMG GT3
Foto: Gruppe C Photography
Max Verstappen testet in Estoril den Mercedes-AMG GT3
© Gruppe C Photography

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Etwas mehr als eine Woche nach dem diesjährigen Saisonfinale der Formel 1 kehrt Max Verstappen auf die Rennstrecke zurück. In Estoril testet der viermalige Formel-1-Weltmeister erstmals einen Mercedes-AMG GT3, wie die französische Plattform Endurance-Info berichtet.

Werbung

Werbung

Eingesetzt wird das Fahrzeug von 2 Seas Motorsport, die bereits in diesem Jahr den Verstappen.com Racing Aston Martin Vantage GT3 im GT World Challenge Europe Endurance Cup betreut haben, mit dem Chris Lulham, Thierry Vermeulen und Harry King den Titel im Gold Cup gewannen.

Bereits seit längerem gibt es im Fahrerlager Gerüchte, dass Verstappen.com Racing 2026 mit einem Mercedes-AMG GT3 in der GT World Challenge Europe starten wird und dieser weiterhin durch 2 Seas Motorsport betreut wird. Durch den Test des diesjährigen Vizeweltmeisters der Formel 1, Verstappen verpasste den Titel nur um magere zwei Punkte, wird dieses Gerücht weiter befeuert.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Beim Test in Estoril sind zwei Mercedes-AMG GT3 im Red Bull-Design von Verstappen.com Racing auf der Strecke unterwegs. Diese Fahrzeuge tragen die Startnummern 33 und 333.

Werbung

Werbung

Unterstützung erhält Verstappen beim Test auf der Strecke nahe der portugiesischen Hauptstadt Lissabon vom Mercedes-AMG-Werksfahrer Jules Gounon. Gounon konnte am Steuer des Mercedes-AMG GT3 unter anderem 2022 die 24h Spa, das weltgrößte GT-Rennen, gewinnen und wurde 2022 und 2023 Meister im GT World Challenge Europe Endurance Cup. 2025 bestritt der ehemalige ADAC GT Masters-Meister seine erste komplette Saison in der DTM.

Ob und mit welchem Fahrzeug Max Verstappen 2026 beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring startet, ist weiterhin offen. Sein GT3-Renndebüt mit einem Ferrari 296 GT3 in der Nürburgring Langstrecken-Serie gewann er im September überlegen. Zuletzt gab es allerdings Gerüchte, dass er sein Debüt beim Langstreckenklassiker in der Eifel auf 2027 verschiebt, da sein Fokus im kommenden Jahr auf dem neuen Formel 1-Reglement liegt. Doch dies könnte sich nach den Testfahrten und ersten Rennen bereits wieder ändern.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

410

4

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

Williams

Atlassian Williams Racing

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Williams

Atlassian Williams Racing

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Aston Martin Aramco Formula One Team

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien