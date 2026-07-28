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Red Bull Racing 2027, Chef Mekies lobt Isack Hadjar: Logische Entscheidung

In den vergangenen sieben Grands Prix ist Red Bull Racing-Fahrer Isack Hadjar jedes Mal unter die besten Sechs gefahren. Das gibt viel Lob von RBR-Teamchef Laurent Mekies. Hadjar wird 2027 bleiben.

Formel 1

Laurent Mekies und Isack Hadjar
Laurent Mekies und Isack Hadjar
Foto: Red Bull Content Pool
Laurent Mekies und Isack Hadjar
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

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Der 21-jährige Franzose Isack Hadjar zeigt bei Red Bull Racing ein solides Rennen nach dem anderen. In Belgien war er von Startplatz 21 auf den sechsten Platz vorgestossen, «das war bislang sein bester Auftritt für uns», lobte Teamchef Laurent Mekies.

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In Ungarn ist Hadjar erneut Sechster geworden und setzt damit eine schöne Serie fort: Seit dem Kanada-GP ist der Pariser jedes Mal unter den besten Sechs zu finden – Sechster in Barcelona, Spielberg, Spa und Budapest, Fünfter in Montreal und Silverstone, Vierter in Monaco als Top-Ergebnis. Damit liegt Hadjar in der WM auf Zwischenrang 8.

Mekies ist nicht so weit gegangen und hat seinen Landsmann für die Saison 2027 bestätigt, aber die Worte des Teamchefs lassen darauf schliessen, dass Hadjar bleiben wird.

Im Artikel erwähnt

Laurent Mekies sagt: «Dass Isack da vorne mitmischen kann, das sind für uns sehr gute Nachrichten, das sind auch gute Nachrichten für Max. Wir haben noch nicht über die Zukunft geredet, aber jeder kann sehen, welch gute Arbeit Hadjar für uns macht. Also werden wir die logische Entscheidung fällen.»

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Seit der Formkrise von Sergio Pérez und nach den enttäuschenden Darbietungen von Liam Lawson und Yuki Tsunoda ist Hadjar der beste Teamgefährte von Max Verstappen.

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