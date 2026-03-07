Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Red Bull Racing-Ass Isack Hadjar in Australien: 2. F1-Podestplatz im Visier

Dass Isack Hadjar das nötige Können besitzt, um sich einen Top-3-Platz zu sichern, hat er bereits im vergangenen Jahr bewiesen. Nun hat der Red Bull Racing-Aufsteiger seinen 2. Podestplatz im Visier.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Red Bull Racing-Star Isack Hadjar: «Uns fehlt das Tempo für den Sieg»
Red Bull Racing-Star Isack Hadjar: «Uns fehlt das Tempo für den Sieg»
Foto: Bearne / XPB Images
Red Bull Racing-Star Isack Hadjar: «Uns fehlt das Tempo für den Sieg»
© Bearne / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Dass Isack Hadjar das nötige Fahrkönnen besitzt, um in der Formel 1 Erfolge zu feiern, stellte der junge Franzose schon in seinem ersten Jahr in der Königsklasse unter Beweis. In Zandvoort schaffte er es 2025 auf den dritten Platz und damit zum ersten Mal aufs GP-Podest. Dieses Kunststück will er nun im Red Bull Racing-Renner wiederholen.

Werbung

Werbung

Und bereits im ersten Rennen mit der Mannschaft aus Milton Keynes hat er eine gute Chance, zu den ersten Drei im Ziel zu gehören. Denn im Qualifying zum Australien-GP drehte er die drittschnellste Runde. Danach erklärte er: «Ganz ehrlich, für mich war es eine entspannte Session, es gab kein Drama. Es war auch das erste Mal in meiner kurzen Formel-1-Karriere, dass ich mit jeder Runde Zeit gewinnen konnte, selbst auf gebrauchten Reifen.»

Dass sein Teamkollege Max Verstappen durch einen unverschuldeten Abflug schon früh ausfiel, habe den Druck nicht erhöht, beteuerte der 21-Jährige: «Nein, ich mag auf dem dritten Platz liegen, aber ich weiss nicht, ob ich da gelandet wäre, wenn er die ganze Session bestritten hätte. Es ist schade, ich hätte mich gerne mit ihm gemessen, aber heute war das nicht möglich. Das werden wir in China nachholen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Es fehle noch an reiner Leistung, aber immerhin sei das Auto zuverlässig am Laufen, fügte Hadjar an. Und er erklärte: «Ich glaube nicht, dass ich im Rennen etwas gegen die Mercedes-Jungs ausrichten kann, denn derzeit sind sie zu schnell. Ich kann nur einen besseren Start hinlegen. Wenn ich aber meine Position halten kann, wird es ein gutes Rennen. Uns fehlt das Tempo für den Sieg. Aber ein weiterer Podestplatz wäre gut.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 3. Freies Training

  5. Startaufstellung

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

8

1:18,518

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

7

+0,293

03

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

7

+0,785

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

8

+0,809

05

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

9

+0,862

06

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

8

+0,957

07

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

8

+0,960

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

6

+1,476

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

6

+2,729

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien