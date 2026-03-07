Red Bull Racing-Ass Isack Hadjar in Australien: 2. F1-Podestplatz im Visier

Dass Isack Hadjar das nötige Fahrkönnen besitzt, um in der Formel 1 Erfolge zu feiern, stellte der junge Franzose schon in seinem ersten Jahr in der Königsklasse unter Beweis. In Zandvoort schaffte er es 2025 auf den dritten Platz und damit zum ersten Mal aufs GP-Podest. Dieses Kunststück will er nun im Red Bull Racing-Renner wiederholen.

Und bereits im ersten Rennen mit der Mannschaft aus Milton Keynes hat er eine gute Chance, zu den ersten Drei im Ziel zu gehören. Denn im Qualifying zum Australien-GP drehte er die drittschnellste Runde. Danach erklärte er: «Ganz ehrlich, für mich war es eine entspannte Session, es gab kein Drama. Es war auch das erste Mal in meiner kurzen Formel-1-Karriere, dass ich mit jeder Runde Zeit gewinnen konnte, selbst auf gebrauchten Reifen.»

Dass sein Teamkollege Max Verstappen durch einen unverschuldeten Abflug schon früh ausfiel, habe den Druck nicht erhöht, beteuerte der 21-Jährige: «Nein, ich mag auf dem dritten Platz liegen, aber ich weiss nicht, ob ich da gelandet wäre, wenn er die ganze Session bestritten hätte. Es ist schade, ich hätte mich gerne mit ihm gemessen, aber heute war das nicht möglich. Das werden wir in China nachholen.»

Es fehle noch an reiner Leistung, aber immerhin sei das Auto zuverlässig am Laufen, fügte Hadjar an. Und er erklärte: «Ich glaube nicht, dass ich im Rennen etwas gegen die Mercedes-Jungs ausrichten kann, denn derzeit sind sie zu schnell. Ich kann nur einen besseren Start hinlegen. Wenn ich aber meine Position halten kann, wird es ein gutes Rennen. Uns fehlt das Tempo für den Sieg. Aber ein weiterer Podestplatz wäre gut.»

