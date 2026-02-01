Red Bull Racing-Aufsteiger Isack Hadjar: «Mehr Optionen für uns Fahrer»
Der erste Test im RB22 verlief für Isack Hadjar nicht reibungslos. Der Neuling im Red Bull Racing Team konnte sich dennoch einen ersten Eindruck von der neuen Fahrzeuggeneration verschaffen.
Neue Autos, neue Motoren und entsprechend viel Neues, das gelernt werden muss: Die Herausforderung ist in diesem Jahr für alle Formel-1-WM-Teilnehmer gross, für Isack Hadjar aber noch ein bisschen grösser. Denn der bisherige Racing Bulls-Pilot darf nach seiner starken Rookie-Saison für das Red Bull Racing Team ausrücken. Und dass der Druck an der Seite von Max Verstappen besonders hoch ist, zeigt schon der flüchtige Blick in die jüngste Vergangenheit.
Während der vierfache Weltmeister einen starken Auftritt nach dem anderen hinlegte, fielen seine Stallgefährten oft nur durch ihre Fehler und Abflüge auf. Auch Hadjar blieb beim Shakedown-Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nicht fehlerfrei – und bescherte der Mannschaft aus Milton Keynes entsprechend viel Arbeit.
Der Franzose fasst denn auch rückblickend zusammen: «Es war schön, dass ich am Montag einen guten Testtag erlebt habe. Wir waren sehr produktiv und konnten mehr Runden als erwartet drehen. Alles lief ziemlich reibungslos ab, wir bekundeten nur kleine Probleme. Das war beachtlich, wenn man bedenkt, dass es der erste Tag mit der neuen Antriebseinheit war. Leider habe ich dann tags darauf die Kontrolle über das Auto verloren, als wir von den Regenreifen auf die Intermediates wechselten. Ich flog in der letzten Kurve ab und die Folgen für das Team waren natürlich nicht ideal.»
«Das Gute ist, dass ich bereits ein Verständnis vom Auto und der erforderlichen Arbeit am Steuer gewonnen habe. Ich arbeite bereits am Auto mit und es gibt natürlich noch viele Dinge, die wir anpassen müssen. Aber bisher konnten wir stetig Fortschritte machen», tröstete sich der 21-Jährige.
Die neuen Autos unterscheiden sich stark von den Vorgängern, betonte Hadjar daraufhin. «Wir haben viel weniger Abtrieb, aber das Fahrverhalten ist etwas vorhersehbarer als bei der letzten Fahrzeuggeneration. Es ist einfacher, mit ihnen etwas auszuprobieren und was die Antriebseinheit angeht, bestehen nun viel mehr Optionen für uns Fahrer», schilderte er, und ergänzte selbstbewusst: «Ich hätte mich nicht besser auf die Saison vorbereiten können und ich hoffe, dass ich stark in die Saison starten werde. Es gibt definitiv noch viel zu tun, aber ich lerne jeden Tag dazu.»
