Red Bull Racing in Austin: «Ford Raptor»-Look für Verstappen und Hadjar

Mit dem Rennen in Austin steht ein Highlight im WM-Kalender an und gleich mehrere Teams nutzen die Gelegenheit, um nicht nur auf der Strecke einen grossen Auftritt hinzulegen. Auch Red Bull Racing lässt sich nicht zweimal bitten und präsentiert den Fans ein volles Programm.

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Das fängt bereits mit dem Auftritt am und auf dem Circuit of the Americas an, denn der Rennstall hat für den 18. WM-Lauf der Saison einen Speziallook im «Ford Raptor»-Design entworfen, den das ganze Team zur Schau tragen wird. Auch die Rennanzüge von Max Verstappen und Isack Hadjar spiegeln das entsprechende Design.

Passend dazu wird der vierfache Weltmeister mit einem speziellen Helm-Design ausrücken, bei dem der Einfluss des amerikanischen Westens klar zu erkennen ist. So bekommt etwa der ikonische Löwe, der auf dem Kopfschutz des Ausnahmekönners prangt, einen Cowboy-Hut. Auch in der Box wird das «Ford Raptor»-Branding zu sehen sein.

Red Bull Racing-Fans kommen auf ihre Kosten

Zur Präsentation des Looks gibt es für die Fans am Mittwoch vor dem Rennwochenende in Austin ein Fest unter dem Titel «The Pull Up». Zelebriert werden der Motorsport, die Truck-Kultur und die texanische Gastfreundschaft. Die Besucher kommen in den Genuss von Raptor- und anderen Ford-Modellen, Live-Musik, ein Smokehouse-BBQ sowie exklusive Team-Erlebnisse. Natürlich wird auch ein Showcar von Red Bull Racing zu bewundern sein.

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Im Rahmen der Aktion «Best Seats in the House» haben die Fans die Möglichkeit, an der Veranstaltung teilzunehmen sowie den Hauptpreis zu gewinnen: Ein einmaliges Erlebnis beim US-GP, einschliesslich Zugang zur Ford Racing-Hospitality auf der Rennstrecke.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen TV-Programm Live Austin: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 23.10.2026 - 19:25

Von Donnerstag bis Sonntag wird zudem in der Sportbar «Big Texas» im Rahmen der «Red Bull Austin Race Nights» beste Unterhaltung geboten. Im Programm stehen neben Live-Musik auch Auftritte der Red Bull Racing-Stars. Fans können ihr Tempo bei der «Red Bull Pit Stop Challenge» unter Beweis stellen, sich auf AT&T-Rennsimulatoren messen, eine nachgebaute Formel-1-Box erkunden und bei Interviews und Fragerunden auf der «Indeed Stage» direkt mit den Fahrern und Red-Bull-Athleten in Kontakt treten.