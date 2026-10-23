Kehrtwende bei Red Bull Racing und Max Verstappen: Erinnerungen an 2022

Die Formel 1 liefert am kommenden Wochenende ihr Spektakel auf dem Circuit of the Americas in Austin in den USA. Dort kann Mercedes-Youngster Kimi Antonelli bereits Weltmeister werden. Max Verstappen und die Red Bull Racing-Crew wollen den Aufwärtstrend in Texas ebenfalls fortsetzen. Auch der ehemalige Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat die Leistungskurve von Red Bull Racing genau verfolgt.

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«Der Beginn war nicht so schlecht», stellt der 83-jährige Grazer in einem Gespräch mit dem ORF fest. «Die Upgrades, die dann gekommen sind, haben aber praktisch nicht funktioniert. Seit drei Rennen ist das Auto jedoch absolut wettbewerbsfähig und das Bemerkenswerte daran ist, dass dies auf drei verschiedenen Rennstrecken der Fall ist. Ich hoffe, dass es auch bei den restlichen Rennen so weitergeht.»

Der Steirer erinnert sich: «Red Bull Racing ist dafür bekannt, das Steuer herumreissen zu können. Das war 2022 so, als wir gegen Ferrari zuerst ein übergewichtiges Auto hatten, und dann wieder ein Auto gehabt haben, mit dem Max Weltmeister geworden ist.»

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Marko weiss: «Im vorigen Jahr kam der Aufschwung etwas früher – es hat dann wegen zwei Punkten nicht gereicht für den WM-Titel. Also, das ist eine Eigenschaft, die speziell Red Bull Racing auszeichnet – das Steuer herumzureissen und aus einem schwer zu fahrenden Auto ein siegfähiges zu machen.»

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Zur anstehenden Finalphase der laufenden Formel-1-Saison und den unsicheren Austragungsorten im Nahen Osten (Katar und Abu Dhabi) sagt Marko: «Ich glaube, es muss von kompetenter Stelle entschieden werden, wie weit die Sicherheit gegeben ist. Momentan gibt es, glaube ich, einen Reisewarnung für diese Rennen. Das bringt sicherheitstechnisch und versicherungstechnisch Probleme mit sich.»