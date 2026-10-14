Red Bull Racing: Laurent Mekies bleibt Teamchef bis Ende 2031

Mehrjährige Vertragsverlängerung für Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: Das hat am 14. Oktober Red Bull-Aktionär Mark Mateschitz während einer Teambesprechung am Rennwagenwerks-Sitz von Milton Keynes verkündet, dies nur kurz nach den Siegen von Max Verstappen bei den Grossen Preisen von Bahrain (in Malaysia) und Singapur.

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Die Vereinbarung folgt auf die kürzlichen Vertragsverlängerungen von Max Verstappen und Isack Hadjar sowie die Verpflichtung von Schlüsselpersonal für die Saison 2027, was die langfristige Erfolgsplattform des Teams weiter stärkt.

Die Red Bull-Aktionäre Chalerm Yoovidhya und Mark Mateschitz sagen in einer Mitteilung des Rennstalls: «Die Stärke von Red Bull kam immer von seinen Menschen und von der Schaffung eines Umfelds, in dem talentierte Individuen gemeinsam aussergewöhnliche Dinge erreichen können.»

«Laurent hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, das Team durch eine wichtige Übergangsphase zu führen, während er den Wettbewerbsgeist und die Red-Bull-Prinzipien, die uns definieren, aufrechterhielt. Diese Verlängerung spiegelt unser Vertrauen in seine Führung und unseren gemeinsamen Glauben an die langfristige Vision des Teams wider. Wir sind ehrgeizig in Bezug auf das, was vor uns liegt, und wir sind entschlossen, diesen Schwung gemeinsam weiter auszubauen.»

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Oliver Mintzlaff, CEO Corporate Projects and Investments Red Bull, ergänzt: «Laurent hat seit seiner Rückkehr zur Red Bull-Familie herausragende Führungsqualitäten gezeigt. Er vereint technisches Fachwissen, strategisches Denken und ein tiefes Verständnis dafür, was unser Team erfolgreich macht.»

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen TV-Programm Live Austin: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 23.10.2026 - 19:25

«Ebenso wichtig ist, dass er die Werte und die Mentalität verkörpert, die den Red Bull-Weg definieren: Mut, Teamarbeit, Entschlossenheit und ein unermüdlicher Wunsch, auf höchstem Niveau zu konkurrieren. Kontinuität in der Führung ist ein entscheidender Bestandteil für nachhaltigen Erfolg, und wir freuen uns, dass Laurent das Team durch das nächste Kapitel unserer Reise führen wird.»

Laurent Mekies, CEO und Teamchef von Oracle Red Bull Racing: «Ich bin unglaublich stolz darauf, diese Reise mit Oracle Red Bull Racing fortzusetzen, und ich möchte Chalerm, Mark und Oliver, dem gesamten Team und allen Beteiligten für das Vertrauen danken, das sie in das Projekt gesetzt haben.»

«Was dieses Team so besonders macht, ist die Art und Weise, wie alle zusammenkommen, um dasselbe Ziel zu verfolgen, und ich fühle mich privilegiert, jeden Tag mit einer so talentierten und engagierten Gruppe zusammenzuarbeiten. Gemeinsam, mit den Teams von Pierre Waché und Ben Hodgkinson, die eine zentrale Rolle bei der Gestaltung unserer Zukunft spielen, haben wir eine starke Grundlage für die kommenden Jahre, und wir glauben aufrichtig, dass dies erst der Anfang ist. Wenn wir in die Zukunft blicken, werden wir weiterhin die Prinzipien annehmen, die uns definieren: frei in unserem Denken, schnell in unseren Handlungen und mutig in unseren Entscheidungen.»

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Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Formel 1 hat Laurent Mekies leitende Führungspositionen bei Minardi, Toro Rosso, der FIA und Ferrari innegehabt, bevor er 2024 als Teamchef der Visa Cash App Racing Bulls zur Red Bull-Familie zurückkehrte. Er wurde im Juli 2025 zum CEO und Teamchef von Oracle Red Bull Racing ernannt.

Unter Laurents Führung erzielte das Team in der zweiten Hälfte der Saison 2025 eine bemerkenswerte Wende, letztlich verpasste Max Verstappen die Fahrermeisterschaft gegen Lando Norris nur um zwei Punkte.

Im Jahr 2026 begann Oracle Red Bull Racing eine neue Ära, als das Team zum ersten Mal mit seiner eigenen Antriebseinheit antrat. Der Durchbruch kam in Malaysia mit dem ersten Sieg des Teams in dieser Saison, gefolgt von einem dominanten Wochenende in Singapur, wo Oracle Red Bull Racing sowohl im Sprint als auch im Grand Prix den Sieg errang.