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Ist Red Bull Racing das Mass aller Dinge? Das sagt WM-Leader Kimi Antonelli

In den jüngsten beiden Formel-1-Rennwochenenden in Malaysia und Singapur gab Red Bull Racing-Ass Max Verstappen das Tempo vor. WM-Leader Kimi Antonelli glaubt: Das lag nicht nur am Speed der Gegner.

Formel 1

Kimi Antonelli hofft auf einen Fortschritt bei der Fahrzeugabstimmung
Kimi Antonelli hofft auf einen Fortschritt bei der Fahrzeugabstimmung
Foto: Charniaux / XPB Images
Kimi Antonelli hofft auf einen Fortschritt bei der Fahrzeugabstimmung
© Charniaux / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Die Konkurrenz von Red Bull Racing weiss: Max Verstappen darf man nicht abschreiben. Mehrmals hat der Niederländer nun schon seine Fähigkeit, einen Rückstand im WM-Kampf zu verringern, unter Beweis gestellt. Und aktuell läuft es wieder prächtig für den vierfachen Champion: In den jüngsten beiden Rennen in Malaysia und Singapur holte er die maximale Punktzahl. Mit 58 WM-Zählern war er der erfolgreichste Fahrer in dieser Zeitspanne.

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Zum Vergleich: WM-Leader Kimi Antonelli wurde beim Bahrain-GP, der auf dem Sepang-Rundkurs ausgetragen wurde, Zweiter, in Singapur musste er sich mit dem vierten Platz im Sprint und Platz 3 im Rennen am Sonntag begnügen. Mit 38 Punkten holte er 20 Zähler weniger als der 73-fache GP-Sieger im Red Bull Racing-Renner. Das lag aber nicht nur am Speed des Gegners, ist sich Antonelli sicher.

Auf die Frage, ob Red Bull Racing nun das Team sei, das es aktuell zu schlagen gilt, oder ob die jüngsten Ergebnisse zum Teil auch darauf zurückzuführen seien, dass er das Potenzial des jüngsten Upgrades von Mercedes nicht ausschöpfen kann, erklärte der Lockenkopf: «Ja, ich denke das liegt grösstenteils daran, dass wir nicht das Maximum aus unserem neuen Paket herauskitzeln können.»

Im Artikel erwähnt

Kimi Antonelli: Lob für Red Bull Racing

«Klar, Red Bull Racing hat einen unglaublichen Fortschritt erzielt, und Max fühlt sich im Auto wahrscheinlich viel wohler und kann deshalb auch mehr rausholen», räumte der 20-Jährige ein. «Es ist also eine Kombination von Faktoren, die dazu führt. Sie haben sicherlich einen guten Schritt nach vorne gemacht. Aber was uns angeht, so müssen wir wie gesagt einfach versuchen zu verstehen, wie wir mehr Potenzial nutzen können. Ich sehe die Vorteile, die das neue Upgrade bringt, aber das Arbeitsfenster des Autos ist einfach so schmal, dass es sehr empfindlich reagiert, was den Fahrstil angeht, wie man in eine Kurve lenkt und wie man in die Eisen steigt.»

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«Es reagiert ganz anders und ich hoffe, dass wir in Austin etwas mehr ausprobieren können, weil wir dort wieder drei freie Trainings haben werden, um ganz offen ans Set-up heranzugehen. Ich hoffe, dass wir das Potenzial ausschöpfen können. Denn das Team hat bereits in Singapur einen super Job gemacht und das Auto verbessert, sodass ich mehr Vertrauen gewinnen konnte. Es ist eine gute Ausgangslage für unsere Bemühungen, das Potenzial besser nutzen zu können», fügte der achtfache GP-Sieger an.

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01

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

62

1:42:00,785

1:36,201

33

02

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

62

+7,335

1:35,202

24

03

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

62

+24,573

1:35,589

20

04

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

62

+40,506

1:36,282

13

05

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

62

+49,644

1:35,665

10

06

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

62

+53,188

1:36,922

15

07

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

62

+1:21,666

1:37,193

10

08

27

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

62

+1:23,386

1:37,055

6

09

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

62

+1:24,677

1:36,722

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Isack Hadjar

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+1:30,862

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