Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Red Bull Racing-Pilot Isack Hadjar: Frustriert nach starkem Quali-Auftakt

Im Qualifying zum Kanada-GP konnte Isack Hadjar mit der Q2-Bestzeit glänzen. Am Ende musste er sich aber mit der siebten Position begnügen. Das sorgte für viel Frust beim ehrgeizigen Franzosen.

Formel 1

Isack Hadjar legte im GP-Qualifying in Kanada eine starke Form an den Tag
Isack Hadjar legte im GP-Qualifying in Kanada eine starke Form an den Tag
Foto: Red Bull Content Pool/Guido De Bortoli/LAT Images
Isack Hadjar legte im GP-Qualifying in Kanada eine starke Form an den Tag
© Red Bull Content Pool/Guido De Bortoli/LAT Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Isack Hadjar erlebte am Samstag in Montreal ein Wechselbad der Gefühle. Im Sprint hatte er kein Glück, ein Problem mit der Antriebseinheit zwang ihn, die Box anzusteuern. Dadurch fiel der Red Bull Racing-Pilot, der den Sprint von Startplatz 8 in Angriff genommen hatte, auf das Ende des Feldes zurück. Die Zielflagge sah er mit drei Runden Rückstand auf Sieger George Russell.

Werbung

Werbung

Im Qualifying zum Kanada-GP trat er wenige Stunden später dennoch stark auf. Sowohl im Q1 als auch im zweiten Abschnitt war er schneller als sein starker Teamkollege Max Verstappen unterwegs. Das Q2 beendete der 21-Jährige sogar als Schnellster der Session. Doch als es im Q3 dann um die Top-10 der Startaufstellung ging, musste er sich mit dem siebten Platz begnügen. Verstappen landete als Sechstschnellster vor ihm, war aber nur 28 Tausendstel schneller geblieben. Das war für den ehrgeizigen Aufsteiger aber nur ein schwacher Trost.

Zu viele Fehler im entscheidenden Moment

Sichtlich frustriert erklärte Hadjar nach der Zeitenjagd: «Da wäre leider noch viel mehr möglich gewesen. Ich bin sauer, denn seit dem Q3 in Miami liefere ich einfach nicht die richtige Leistung ab, mir unterlaufen immer diese kleinen Fehler. Ich schaffe es auf den letzten Q3-Runden einfach nicht, alles herauszuholen, weil ich zu viel will.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Das kostet so viel Rundenzeit, und das ist eine Schande, denn wir hatten ein wirklich brillantes Auto und ich sollte weiter vorne sein», fügte der junge Franzose an. «Deshalb bin ich sehr enttäuscht und frustriert.» Es sei eine Kombination verschiedener Faktoren, die zu dieser Situation geführt haben, erläuterte er daraufhin.

Werbung

Werbung

«Unser Auto ist nicht einfach zu fahren, es ist ein sehr schmaler Grat, auf dem wir es bewegen müssen, um schnell zu sein. Ausserdem waren wir jetzt in acht Wochen zwei Mal unterwegs, da ist es schwierig, in Top-Form zu bleiben. Und zudem will ich einfach nur zu viel. Ich sollte weniger nachdenken, das fällt mir schwer. Ich habe gerne alles unter Kontrolle und denke viel nach, aber diesmal war das keine Hilfe», seufzte Hadjar anschliessend.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. Sprint

  6. Startaufstellung

  7. Sprint Qualifying

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

02

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

04

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

05

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

06

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

07

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

10

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM