Red Bull Racing RB22: Das ist der neue Dienstwagen von Max Verstappen

Das Red Bull Racing Team hat die ersten Computer-Bilder des RB22 bereits im Rahmen der Präsentation in Detroit veröffentlicht. Nun hat das Team die ersten Aufnahmen vom echten Auto publiziert.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Heute beginnen die Testfahrten in Barcelona und kurz vor dem Start hat das Red Bull Racing Team die ersten Bilder vom 2026er-Auto veröffentlicht, in dem der vierfache Weltmeister Max Verstappen und sein neuer Teamkollege Isack Hadjar in diesem Jahr in der Formel 1 antreten werden.

Das Auto unterscheidet klar vom Vorgänger-Modell RB21, was angesichts der umfassenden Regeländerungen, die in diesem Jahr greifen, keine grosse Überraschung ist. Wie schon die Computer-Bilder erkennen liessen, ist die Fahrzeugnase lang und schmal und die wuchtigen Luftleitelemente hinter den Vorderrädern bestehen aus drei Elementen. An der Seite folgt Red Bull Racing dem Trend der unterschnittenen Seitenkästen.

Die Lackierung wurde bereits bei der Präsentation in Detroit vorgestellt. Das Farbkonzept mit dem blauen Grundton bleibt bestehen, neu ist der etwas hellere Blauton und die Musterung, die bei näherer Betrachtung zu erkennen ist. Das Red Bull-Logo hat einen weissen Hintergrund und natürlich darf auch das Logo von Motoren-Partner Ford nicht fehlen.

Der RB22 unterscheidet sich klar von seinem Vorgänger
Der RB22 unterscheidet sich klar von seinem Vorgänger
Foto: Red Bull Content Pool
Glänzendes Kleid: Die matte Lackierung gehört der Vergangenheit an
Glänzendes Kleid: Die matte Lackierung gehört der Vergangenheit an
Foto: Red Bull Content Pool
Mit dem RB22 werden Max Verstappen und Isack Hadjar auf Punktejagd gehen
Mit dem RB22 werden Max Verstappen und Isack Hadjar auf Punktejagd gehen
Foto: Red Bull Content Pool
Der blaue Grundton wird durch ein Muster aufgebrochen
Der blaue Grundton wird durch ein Muster aufgebrochen
Foto: Red Bull Content Pool
Das Logo von Motor-Partner Ford darf natürlich nicht fehlen
Das Logo von Motor-Partner Ford darf natürlich nicht fehlen
Foto: Red Bull Content Pool
Die Teamverantwortlichen haben sich für eine glänzende Lackierung entschieden, nachdem die Bemalung der letzten Jahre noch matt gewesen war – sehr zur Freude von Max Verstappen, der seinen neuen Dienstwagen als Schönheit bezeichnete. Der RB22 ist das erste Auto, das von der eigens entwickelten Antriebseinheit, die mit Unterstützung von Team-Partner Ford entstand, angetrieben wird.

Teamchef Laurent Mekies sagte bei der Präsentation: «Dies ist eine neue und bedeutende Ära für den Sport im Allgemeinen und auch speziell für uns als Team. Wir wollten, dass unsere Lackierung dies spiegelt und gleichzeitig an die Anfänge von Red Bull Racing erinnert. Diese Lackierung soll den Geist unserer Anfangszeit feiern. In dem Jahr, in dem ein Oracle Red Bull Racing-Auto zum ersten Mal mit einem Red Bull Ford Powertrains-Motor an den Start geht, erschien es uns nur richtig, einen Teil unserer Geschichte auch mit der Lackierung zu ehren.»

Und der Franzose betonte: «Wir sind uns vollständig bewusst: 2026 wird ein Jahr voller Herausforderungen.» Der Ingenieur beteuerte auch: ««Wir sind nicht naiv. Wir wissen, was auf uns zukommt – viele Schwierigkeiten, Kopfschmerzen und schlaflose Nächte. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir diese Hürden meistern werden, weil wir ein grossartiges Team von und grossartigen Partnern sind. Ich bin fest überzeugt, wir werden am Ende ganz oben stehen. Aber ich sage auch: Habt Geduld mit uns in den ersten Monaten.»

Die Sitzprobe haben die beiden Stammfahrer von Red Bull Racing bereits absolviert, wie das Team am gestrigen Sonntag offenbart hat, heute geht der RB22 erstmals auf die Strecke. Welcher Fahrer wann zum Einsatz kommt, ist noch nicht bekannt. Die Teams dürfen an drei der fünf Testtage in Barcelona auf die Bahn, welche Tage das sind, darf jeder Rennstall selbst bestimmen. Der Test findet hinter verschlossenen Toren statt.

