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Red Bull Racing-Star Isack Hadjar: Besonderes Heimspiel nach Miami-Ausfall

Der jüngste GP in Miami dauerte für Isack Hadjar nur vier Runden, dann flog er ab. Trösten durfte sich der Red Bull Racing-Star nun mit einem besonderen Einsatz beim Grand Prix de France Historique.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Isack Hadjar beeindruckt beim Oracle Red Bull Racing Showrun in Paul Ricard
Isack Hadjar beeindruckt beim Oracle Red Bull Racing Showrun in Paul Ricard
Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool
Isack Hadjar beeindruckt beim Oracle Red Bull Racing Showrun in Paul Ricard
© Getty Images / Red Bull Content Pool

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Die 25'000 Formel-1-Fans, die sich am Circuit Paul Ricard zum «Grand Prix de France Historique» eingefunden hatten, kamen voll auf ihre Kosten. Denn sie wurden für ihr Kommen mit den Auftritten von einigen grossen Namen des Sports belohnt. Mit dabei war auch Isack Hadjar, der seinen ersten Auftritt auf heimischem Boden als Red Bull Racing-Pilot absolvierte.

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Besondere Ehre: Isack Hadjar durfte die französische Flagge schwenken
Besondere Ehre: Isack Hadjar durfte die französische Flagge schwenken
Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool
Besondere Ehre: Isack Hadjar durfte die französische Flagge schwenken
© Getty Images / Red Bull Content Pool

Der GP-Star wurde von Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies begleitet, und vor den Augen seines Chefs gab er auf der 5,8 km langen Piste im Weltmeister-Auto RB7 von 2011 Gas und begeisterte die Fans mit Demo-Runden im lauten GP-Renner, dessen V8-Motor für Gänsehaut sorgte.

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Isack Hadjar traf beim Red Bull Racing Showrun auf Landsmann Esteban Ocon
Isack Hadjar traf beim Red Bull Racing Showrun auf Landsmann Esteban Ocon
Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool
Isack Hadjar traf beim Red Bull Racing Showrun auf Landsmann Esteban Ocon
© Getty Images / Red Bull Content Pool

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Später war er gemeinsam mit seinem Landsmann Esteban Ocon in der Kategorie «Fast and Famous» unterwegs, in der Fahrzeuge aus mehreren Jahrzehnten der Formel-1-Geschichte gegeneinander antraten. Der Jubel war gross, als er auf der Mistral-Geraden gegen den Haas-Piloten antrat.

Mit Formel-1-Legenden auf der Piste

Isack teilte sich die Strecke mit dem vierfachen Weltmeister Alain Prost und fuhr im Windschatten eines seiner Kindheitshelden über den Circuit Paul Ricard, während er gleichzeitig neben Jean Alesi, Philippe Alliot und René Arnoux fuhr.

Als krönender Abschluss wurde Isack die Ehre zuteil, mit der französischen Trikolore den Start des «Historic F1 Race» zu signalisieren, bei dem eine aussergewöhnliche Riege von Weltmeister-Piloten und legendäre Formel-1-Boliden aus mehreren Jahrzehnten zu sehen waren.

«Das war ein perfekter Tag», schwärmte der 21-Jährige aus Paris. «Ich hatte auf und neben der Strecke sehr viel Spass. Der V8-Sound des RB7 ist legendär, und das Auto fühlte sich auf der Piste so leicht an, dass es einfach herrlich war, am Steuer zu sitzen. Die Atmosphäre war unglaublich, ich konnte den Fans richtig nahe kommen und diesen besonderen Moment mit ihnen geniessen. Der Tag hat mich an meine Siege in der Formel 4 erinnert.»

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Teamchef Laurent Mekies verfolgte den Einsatz von Isack Hadjar live mit
Teamchef Laurent Mekies verfolgte den Einsatz von Isack Hadjar live mit
Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool
Teamchef Laurent Mekies verfolgte den Einsatz von Isack Hadjar live mit
© Getty Images / Red Bull Content Pool

Auch Mekies strahlte, als er den Tag zusammenfasste: «Das war ein unglaubliches Ereignis. Es ist das erste Mal, dass Red Bull Racing auf diese Weise beim Grand Prix de France Historique vertreten war, und es fühlte sich sehr speziell an. Isack ist unglaublich beliebt bei den französischen Fans, deren Leidenschaft für den Motorsport deutlich zu spüren war. Er hatte einen grossartigen Nachmittag und lieferte sich auf der Strecke spannende Duelle mit Fahrzeugen aus vielen verschiedenen Epochen der Formel 1. Unser Heritage-Team und das Showrun-Programm sind einzigartig – wir wollen damit die Formel 1 denen näherbringen, die noch nie die Atmosphäre eines Grand Prix erlebt haben. Und ich glaube, das ist uns hier gelungen.»

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