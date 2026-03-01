Red Bull Racing-Star Max Verstappen verrät: «Das ist mir besonders wichtig»

71 GP-Siege, 127 GP-Podestplätze und vier WM-Titel: Die Erfolgsstatistik von Max Verstappen ist erstaunlich. Der Red Bull Racing-Star hat in seinen elf bisherigen Formel-1-Jahren schon mehr Erfolge als die meisten in ihrer ganzen Karriere gefeiert – und schafft es immer wieder, Spitzenleistungen zu erbringen. Da stellt sich die Frage: Wie motiviert sich der Niederländer immer wieder, das Limit neu zu setzen?

Eine Antwort darauf lieferte er im AppleTV-Interview mit Ebro Darden. Verstappen erklärte: «Nun, es ist natürlich hilfreich, wenn du gewinnst. Es ist aber auch die Zusammenarbeit mit den vielen unglaublich schlauen Leuten im Team, die dazu beiträgt, es ist ein grossartiges Umfeld, in dem ich meine Arbeit verrichte. Und das liebe ich auch.»

«Dass ich am Morgen aufwache und mir selbst sagen kann, dass ich immer noch grosse Freude an meiner Arbeit empfinde und weiterhin 100 Prozent geben kann, ist mir besonders wichtig. Ich will da rausfahren, und das Beste aus meinen Möglichkeiten machen. Das ist entscheidend fürs Weitermachen. Und wenn du in einem hart umkämpften Umfeld bist und an der Spitze mitkämpfst, bist du immer etwas mehr motiviert, als wenn du am Ende des Feldes liegst.»

Ein einzigartiger Trainingsplan

Verstappen weiss: Die Formel 1 ist ein ganz besonderer Sport. Er erzählte: «Manchmal ist es für Aussenstehende schwer nachzuvollziehen, was wir als Fahrer durchmachen müssen. Wenn man die Formel 1 mit anderen Sportarten vergleicht, merkt man, dass wir unseren Sport nicht trainieren können. In anderen Sportarten geht das, ein Fussballer macht im Training etwas Ähnliches wie auf dem Rasen. Bei uns ist das anders, wir müssen dann Fahrradfahren, Laufen gehen und was auch immer machen. Das ist nicht so schön.»

