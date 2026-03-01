Weiter zum Inhalt
Red Bull Racing-Star Max Verstappen verrät: «Das ist mir besonders wichtig»

Seit mehr als zehn Jahren gibt Max Verstappen in der Formel 1 Gas – und das mit grossem Erfolg. Wie er es schafft, sich ständig aufs Neue zu motivieren, hat der vierfache Champion unlängst verraten.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Red Bull Racing-Star Max Verstappen verriet unlängst, was ihn motiviert
Red Bull Racing-Star Max Verstappen verriet unlängst, was ihn motiviert
Foto: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing-Star Max Verstappen verriet unlängst, was ihn motiviert
© Red Bull Content Pool

71 GP-Siege, 127 GP-Podestplätze und vier WM-Titel: Die Erfolgsstatistik von Max Verstappen ist erstaunlich. Der Red Bull Racing-Star hat in seinen elf bisherigen Formel-1-Jahren schon mehr Erfolge als die meisten in ihrer ganzen Karriere gefeiert – und schafft es immer wieder, Spitzenleistungen zu erbringen. Da stellt sich die Frage: Wie motiviert sich der Niederländer immer wieder, das Limit neu zu setzen?

Eine Antwort darauf lieferte er im AppleTV-Interview mit Ebro Darden. Verstappen erklärte: «Nun, es ist natürlich hilfreich, wenn du gewinnst. Es ist aber auch die Zusammenarbeit mit den vielen unglaublich schlauen Leuten im Team, die dazu beiträgt, es ist ein grossartiges Umfeld, in dem ich meine Arbeit verrichte. Und das liebe ich auch.»

«Dass ich am Morgen aufwache und mir selbst sagen kann, dass ich immer noch grosse Freude an meiner Arbeit empfinde und weiterhin 100 Prozent geben kann, ist mir besonders wichtig. Ich will da rausfahren, und das Beste aus meinen Möglichkeiten machen. Das ist entscheidend fürs Weitermachen. Und wenn du in einem hart umkämpften Umfeld bist und an der Spitze mitkämpfst, bist du immer etwas mehr motiviert, als wenn du am Ende des Feldes liegst.»

Ein einzigartiger Trainingsplan

Verstappen weiss: Die Formel 1 ist ein ganz besonderer Sport. Er erzählte: «Manchmal ist es für Aussenstehende schwer nachzuvollziehen, was wir als Fahrer durchmachen müssen. Wenn man die Formel 1 mit anderen Sportarten vergleicht, merkt man, dass wir unseren Sport nicht trainieren können. In anderen Sportarten geht das, ein Fussballer macht im Training etwas Ähnliches wie auf dem Rasen. Bei uns ist das anders, wir müssen dann Fahrradfahren, Laufen gehen und was auch immer machen. Das ist nicht so schön.»

«Natürlich haben wir den Simulator, wir können in der virtuellen Welt unsere Runden drehen, aber das ist nicht das Gleiche. Du erlebst da nicht die gleichen Kräfte, die auf dich wirken, wenn du im Auto auf die Strecke fährst. Du musst dich also auch für andere Sportarten begeistern, um dich fit zu halten», schildert der WM-Zweite des Vorjahres.

