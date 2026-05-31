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Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: Warnung trotz Kanada-Podestplatz

Im Kanada-GP schaffte es Max Verstappen aufs Podest. Ist das der Beleg dafür, dass das Red Bull Racing Team einen Schritt nach vorne gemacht hat? Teamchef Laurent Mekies analysiert die Leistung.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies dämpft die Begeisterung
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies dämpft die Begeisterung
Foto: Red Bull Content Pool/Rudy Carezzevoli/Getty Images
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies dämpft die Begeisterung
© Red Bull Content Pool/Rudy Carezzevoli/Getty Images

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Max Verstappen musste den fünften Grand Prix des Jahres auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal von Startplatz 6 in Angriff nehmen und die Aussicht, viel weiter nach vorne zu kommen, wurde durch das Wissen getrübt, dass seine Vordermänner – die Mercedes-Stars George Russell und Kimi Antonelli, das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri sowie Ferrari-Ass Lewis Hamilton – allesamt in schnellen Autos an den Start gingen.

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Doch dann spielten die Fehler, Fehlentscheidungen und das Pech der Konkurrenz dem Niederländer in die Hände. So fiel etwa Polesetter George Russell nach 29 Rennrunden aus, auch Lando Norris sah die Zielflagge nicht. Sein Teamkollege Oscar Piastri rasselte nach einem frühen Stopp, bei dem er die Intermediate-Reifen loswurde, in Alex Albons Williams.

Verstappen machte hingegen alles richtig, lieferte sich einen starken Kampf mit Hamilton und kreuzte am Ende die Ziellinie als Dritter. War das der Beleg für weitere Fortschritte, die das Team nach dem Rennen in Miami machen konnte? Schliesslich hatten sowohl Mercedes als auch McLaren nachgelegt und Neuerungen auf die Strecke gebracht, genauso wie Red Bull Racing.

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Teamchef Laurent Mekies relativierte in seiner Medienrunde nach dem Rennen: «Wir haben zumindest die Fortschritte von Miami bestätigt. Ich denke, wir haben sogar etwas mehr erreicht und die Lücke zu den Jungs vorne etwas schliessen können. Wenn man sich die Abstände anschaut, am Samstag im GP-Qualifying waren es drei Zehntel, und im Rennen waren wir etwas näher dran als noch in Miami, wo unser Defizit eine halbe Sekunde betrug. Wir kamen dort 40 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel.» Im Kanada-GP sah Verstappen die Zielflagge nur 11,276 sec nach Sieger Antonelli.

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Gleichzeitig warnte der Franzose: «Es gibt wahrscheinlich keinen Grund, sich allzu begeistert zu zeigen, da die Streckencharakteristik ebenfalls eine Rolle spielen könnte – so könnte diese einige Aspekte des Autos verschleiern.»

Mekies betonte aber auch im gleichen Atemzug: «Wir haben aber meiner Meinung nach wie gesagt die Fortschritte von Miami bestätigen können. Und ich denke, die Jungs haben es einmal mehr geschafft, noch mehr rauszuholen. Wenn man bedenkt, dass die Konkurrenz an diesem Wochenende noch nachgelegt hat mit neuen Teilen, dann zeigt sich, dass wir mit der Entwicklung in die richtige Richtung gehen.»

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

44

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+10,768

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Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

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+11,276

1:14,398

17

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Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

16

68

+44,151

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16

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Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

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Oracle Red Bull Racing

6

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+1 Runde

1:14,578

10

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Franco Colapinto

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43

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Liam Lawson

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Liam Lawson

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30

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6

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Pierre Gasly

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BWT Alpine Formula One Team

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Carlos Sainz Jr.

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