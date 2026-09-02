Red Bull Racing holt Unterstützung von Aston Martin: Tom McCullough kommt!

Das Red Bull Racing-Formel-1-Team holt sich ab der Saison 2027 Unterstützung ins Haus! Am Dienstagabend vor dem Italien-GP in Monza teilten die Österreicher mit: «Tom McCullough schließt sich Oracle Red Bull Racing als künftiger Head of Racing an». Der Brite kommt von Aston Martin.

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Tom McCullough kommt 2027

Weiter hieß es in der Mitteilung: «Wir freuen uns sehr, Tom Anfang 2027 im Team willkommen zu heißen, und sind gespannt auf den reichen Erfahrungsschatz und das Fachwissen, die er in diese Position einbringen wird.» Weitere Details über Jahr des Vertragsbeginns und die Position hinaus wurden zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekanntgegeben. Am kommenden Rennwochenende in Monza dürfte die Top-Personalie aber Thema werden.

Der 50-jährige britische Ingenieur McCullough bringt langjährige Formel-1-Erfahrung mit ins Team. Mehr als ein Jahrzehnt ist der McCullough bei Aston Martin gewese (und den Vorgänger-Organisationen Force India und Racing Point). Zuvor war er bei Williams und auch kurzzeitig bei Sauber.

Zurück an die Rennstrecke

Als bei Aston Martin Anfang 2025 die Führungsetage umgebaut wurde, unter anderem Mike Krack vom Teamchef zum Chief Trackside Officer und Andy Cowell Teamchef wurde, veränderte das auch die Rolle von Tom McCullough: Er wurde vom Formel-1-Team abgezogen und in die Zentrale in Silverstone beordert. Sein offizieller Titel in den letzten Jahren bei Aston Martin: Team Performance Director. Ab 2027 geht es für McCullough nun zurück an die Rennstrecke.

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Mit dem Neuzugang von McCullough ab der kommenden Saison ist nun also die Nachfolge von Gianpiero Lambiase geklärt. Der Brite ist derzeit Max Verstappens Renningenieur und gleichzeitig Head of Race Engineering bei Red Bull Racing. Doch Lambiase verlässt das Team bis 2028 in Richtung McLaren. McCullough dürfte also die leitenden Funktionen von Lambiase übernehmen.