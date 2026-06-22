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Laurent Mekies (Red Bull Racing): Upgrade-Paket und «Diät»-Pläne fürs Auto

Red Bull Racing kündigt an: Fürs Heimrennen in Österreich bringt das Team ein Upgrade-Paket mit. Da soll es dem Gewicht an den Kragen gehen. Teamchef Laurent Mekies scherzt: Das Auto muss auf Diät!

Formel 1

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
Foto: XPB
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
© XPB

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Die Saison 2026 in der Formel 1 ist als erste Saison unter neuem Reglement noch mehr als sonst ein Wettbewerb der Entwicklung: Wer neue Teile mitbringt, verschafft sich einen Vorteil auf der Strecke – bis ein anderes Team im Entwicklungswettstreit nach- oder vorbeizieht. Mercedes startete mit einem Vorsprung in die Saison. McLaren setzte in Miami mit einem Upgradepaket die Stuttgarter unter Druck. Zuletzt legte Ferrari nach, krönte das umfangreiche Upgrade-Paket mit einem Sieg für Lewis Hamilton in Barcelona. Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies (aktuell Vierter in der Team-WM) kündigte an: Die Österreicher bringen ein großes Paket mit zu ihrem Heimrennen auf dem Red Bull Ring!

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Red Bull Racing bringt Upgrades mit nach Österreich!

Mekies: «Es ist richtig, dass das Bild in dieser Saison mit den Unterschieden in der Performance viel damit zu tun hat, wer Upgrades mitbringt.» Ferrari brachte zuletzt viel Neues mit, machte in Barcelona einen großen Schritt. Jetzt ist Red Bull Racing an der Reihe mit dem großen Sprung – so jedenfalls die Hoffnung. Mekies kündigte nach dem Barcelona-GP an: «Unser nächstes großes Upgrade kommt in Österreich.» Also an diesem Wochenende in Spielberg!

«Diät»-Spruch von Mekies

Eine Baustelle bei Red Bull Racing: Das Gewicht des Autos. Der RB22 ist etwas schwerfällig, würde von einer Gewichtsreduktion profitieren. Teamchef Laurent Mekies lieferte mit Augenzwinkern einen Plan: «Ich werde weniger essen. Das ist mein Plan für Österreich. Ich hoffe, dass wir dann leichter werden. Auch wenn ich weiß, dass das österreichische Essen sehr gut schmeckt. Aber der Plan ist, dass das Auto ein bisschen weniger isst und Diät hält.» Der Franzose lässt sich also noch nicht in die Karten schauen, wie Red Bull Racing das Gewicht technisch reduzieren will.

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Mekies sagte nach dem Rennen in Barcelona: «Ferrari hat ein wirklich großes Paket mitgebracht. Sie haben das also sehr gut gemacht. Glückwunsch zu ihrem ersten Sieg mit Lewis! Die Lücke hat sich in den letzten zwei Rennen langsam geschlossen zwischen Mercedes und den Mercedes-Jägern. Sie haben mit ihrem Paket einen großen Schritt gemacht. Und auf einer Strecke wie Barcelona erfolgreich zu sein, sagt viel über die Qualität des Chassis und des Motors aus.» Der Circuit de Catalunya ist aus gutem Grund eine beliebte Teststrecke: Der Kurs hat mit vielen unterschiedlichen Kurventypen ein ausgeglichenes Layout, das die Autos vielfältig fordert – und liefert entsprechend ein repräsentatives Bild über den Stand des Boliden.

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Auf der temporeichen Strecke in Spielberg mit großen Höhenunterschieden sind andere Qualitäten gefordert. Auf dem Red Bull Ring spielt die Motorleistung eine große Rolle. Was die angeht, war zuletzt bekannt geworden, dass Red Bull Racing den stärksten Motor im Feld hat – zumindest, was die Leistung des Verbrenners angeht. Was zusätzlich mit Hilfe eines Upgrade-Pakets und «Auto-Diät» möglich ist? «Das wird nur die Rundenzeit zeigen», so Mekies.

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Scuderia Ferrari HP

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44

66

1:32:28,105

1:20,122

25

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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63

66

+19,561

1:20,640

18

03

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McLaren Formula 1 Team

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1

66

+23,719

1:20,232

15

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Oracle Red Bull Racing

3

66

+40,497

1:20,230

12

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81

66

+58,661

1:20,835

10

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Isack Hadjar

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6

65

+1 Runde

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8

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10

65

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6

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30

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