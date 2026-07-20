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Red Bull Racing: Bestmarke von Max Verstappen, Extra-Lob für Isack Hadjar

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies lobt nach dem F1-Rennen in Belgien seine Fahrer: Max Verstappen stellte mit seinem Podium eine neue Bestmarke auf. Und Isack Hadjar fuhr sein bestes Rennen.

Formel 1

Isack Hadjar arbeitete sich in Spa stark nach vorne vor
Isack Hadjar arbeitete sich in Spa stark nach vorne vor
Foto: XPB
Isack Hadjar arbeitete sich in Spa stark nach vorne vor
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Das Podium von Max Verstappen in Spa bescherte ihm selbst und seinem Team eine Bestmarke. Insgesamt ist man bei Red Bull Racing stolz auf die Performance am Belgien-Wochenende – sowohl von Verstappen, der Dritter wurde, als auch vom Teamplayer Isack Hadjar, der Durchhaltevermögen bewies.

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Teamchef Laurent Mekies sagte nach dem Rennen: «Es war ein starkes Wochenende für das gesamte Team. Es war gut, im Qualifying unter den ersten Drei zu sein, aber es ist noch besser, am Renntag da zu sein und das Tempo mitzugehen.» Max Verstappen hatte sich stark als Zweiter qualifiziert, hatte dabei tatkräftige Windschatten-Unterstützung von seinem Teamkollegen Isack Hadjar bekommen, der wegen einer Strafe ohnehin weit hinten starten musste. Im Qualifying und im Rennen musste sich Verstappen dem WM-Leader Kimi Antonelli geschlagen geben, der jeweils Schnellster war. Im Grand Prix schnappte sich dann auch noch Charles Leclerc im Ferrari Platz 2. Verstappen also Dritter – und Isack Hadjar kämpfte sich tapfer auf Platz 6 vor.

Antonelli eine Klasse besser

Mekies: «Wie wir schon am Samstag gesagt haben, war Kimi heute wahrscheinlich eine Klasse besser als wir, aber hinter ihm war Max ganz nah dran. Er war auf dem besten Weg, sich den zweiten Platz zu verdienen, doch dann kamen die VSC-Phasen, und das kam uns teuer zu stehen. Aber das gehört nun mal dazu.» Im Hause Red Bull Racing markiert das Ergebnis des Belgien-GP gleich zwei besondere Bestleistungen: «Wir freuen uns über unser 300. Podium ebenso wie über Max’ 130. Podium.»

Im Artikel erwähnt

Hadjars bestes Rennen!

Besondere Komplimente hatte Laurent Mekies auch für Hadjar, der sich im Rennen weit nach vorne kämpfte, obwohl die Vorzeichen wegen der Startplatzstrafe denkbar schlecht waren. Mekies: «Isack hat ein extrem starkes Tempo gezeigt und kämpfte sich vom 21. Startplatz bis auf Platz 6 vor. Es war sicherlich sein bestes Rennen bei uns. Es scheint, als würde er jedes Mal einen weiteren Schritt nach vorne machen. Es ist großartig, zwei sehr starke Autos zu haben.» Großes Kompliment also für den Verstappen-Kollegen!

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Insgesamt ist Mekies mit der derzeitigen Performance zufrieden: «Das Team in Milton Keynes und an der Rennstrecke arbeitet unglaublich hart an allen Fronten daran, noch mehr Leistung herauszuholen, und wir konnten in den letzten drei Rennen um das Podium kämpfen. Wir werden nicht aufhören, bis wir die letzten paar Zehntel gefunden haben, die nötig sind, um wieder Rennen zu gewinnen.»

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

44

1:24:42,479

1:49,098

25

02

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

44

+1,952

1:49,333

18

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

44

+11,586

1:49,618

15

04

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

44

+17,245

1:49,454

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

44

+18,988

1:49,562

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

44

+23,307

1:49,298

8

07

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

44

+24,014

1:48,890

6

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

44

+49,140

1:50,334

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

44

+50,406

1:50,536

2

10

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

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BWT Alpine Formula One Team

43

44

+1:16,037

1:51,162

1

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