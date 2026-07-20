Red Bull Racing: Bestmarke von Max Verstappen, Extra-Lob für Isack Hadjar

Das Podium von Max Verstappen in Spa bescherte ihm selbst und seinem Team eine Bestmarke. Insgesamt ist man bei Red Bull Racing stolz auf die Performance am Belgien-Wochenende – sowohl von Verstappen, der Dritter wurde, als auch vom Teamplayer Isack Hadjar, der Durchhaltevermögen bewies.

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Teamchef Laurent Mekies sagte nach dem Rennen: «Es war ein starkes Wochenende für das gesamte Team. Es war gut, im Qualifying unter den ersten Drei zu sein, aber es ist noch besser, am Renntag da zu sein und das Tempo mitzugehen.» Max Verstappen hatte sich stark als Zweiter qualifiziert, hatte dabei tatkräftige Windschatten-Unterstützung von seinem Teamkollegen Isack Hadjar bekommen, der wegen einer Strafe ohnehin weit hinten starten musste. Im Qualifying und im Rennen musste sich Verstappen dem WM-Leader Kimi Antonelli geschlagen geben, der jeweils Schnellster war. Im Grand Prix schnappte sich dann auch noch Charles Leclerc im Ferrari Platz 2. Verstappen also Dritter – und Isack Hadjar kämpfte sich tapfer auf Platz 6 vor.

Antonelli eine Klasse besser

Mekies: «Wie wir schon am Samstag gesagt haben, war Kimi heute wahrscheinlich eine Klasse besser als wir, aber hinter ihm war Max ganz nah dran. Er war auf dem besten Weg, sich den zweiten Platz zu verdienen, doch dann kamen die VSC-Phasen, und das kam uns teuer zu stehen. Aber das gehört nun mal dazu.» Im Hause Red Bull Racing markiert das Ergebnis des Belgien-GP gleich zwei besondere Bestleistungen: «Wir freuen uns über unser 300. Podium ebenso wie über Max’ 130. Podium.»

Hadjars bestes Rennen!

Besondere Komplimente hatte Laurent Mekies auch für Hadjar, der sich im Rennen weit nach vorne kämpfte, obwohl die Vorzeichen wegen der Startplatzstrafe denkbar schlecht waren. Mekies: «Isack hat ein extrem starkes Tempo gezeigt und kämpfte sich vom 21. Startplatz bis auf Platz 6 vor. Es war sicherlich sein bestes Rennen bei uns. Es scheint, als würde er jedes Mal einen weiteren Schritt nach vorne machen. Es ist großartig, zwei sehr starke Autos zu haben.» Großes Kompliment also für den Verstappen-Kollegen!

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Insgesamt ist Mekies mit der derzeitigen Performance zufrieden: «Das Team in Milton Keynes und an der Rennstrecke arbeitet unglaublich hart an allen Fronten daran, noch mehr Leistung herauszuholen, und wir konnten in den letzten drei Rennen um das Podium kämpfen. Wir werden nicht aufhören, bis wir die letzten paar Zehntel gefunden haben, die nötig sind, um wieder Rennen zu gewinnen.»