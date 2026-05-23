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Red Bull Racing: Verstappen und Hadjar kämpften mit den gleichen Sorgen

Max Verstappen und Isack Hadjar belegten im Sprint-Qualifying in Kanada die Plätze 7 und 8. Red Bull Racing-Technikchef Pierre Waché ist sich sicher: «Wir hätten mehr Leistung herausholen können.»

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Isack Hadjar kämpfte mit dem gleichen Problem wie Max Verstappen
Isack Hadjar kämpfte mit dem gleichen Problem wie Max Verstappen
Foto: Price / XPB Images
Isack Hadjar kämpfte mit dem gleichen Problem wie Max Verstappen
© Price / XPB Images

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Eigentlich ist das Red Bull Racing Team richtig gut darin, das Blatt nach einem schwierigen Auftakt in ein Rennwochenende zu wenden. Doch beim aktuellen Kräftemessen auf dem Circuit Gilles Villeneuve fehlt die Zeit dazu, denn nach nur einer Trainingsstunde muss das Set-up für das Sprint-Qualifying stehen. Und das Team aus Milton Keynes setzte alles daran, um die richtige Abstimmung zu finden.

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Vergeblich, wie sich in der Zeitenjagd um die Sprint-Startplätze später zeigte. Zwar konnte Max Verstappen im SQ1 noch mit der drittschnellsten Runde glänzen, und Isack Hadjar schaffte es auf die sechste Position. Doch im Verlauf des Sprint-Qualifyings lief es immer schlechter und beide Piloten kämpften mit dem sogenannten «Bouncing», das eine konkurrenzfähige Rundenzeit unmöglich machte.

Verstappen beklagte sich, dass er im hüpfenden RB22 die Füsse nicht auf den Pedalen halten konnte, und Hadjar bestätigte: «Wir taten uns sehr schwer mit dem Bouncing, und dadurch haben wir viel Zeit verloren. Obwohl der Grip vorhanden ist, können wir ihn nicht nutzen.»

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Der Franzose tröstete sich: «Ich hatte im ersten Training keine Zeit, eine gute Runde auf den weichen Reifen zu drehen, deshalb liess ich es langsam angehen und im SQ3 habe ich mich dann auf den weichen Reifen wohl gefühlt. Ich bin zufrieden mit meiner letzten Runde, und die Lücke zu meinem Teamkollegen ist auch sehr viel kleiner als in Miami, das ist schon beruhigend, aber derzeit haben wir beide kein gutes Feeling im Auto.»

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Technikchef Pierre Waché fasste zusammen: «Das Sprint-Qualifying verlief nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Bei Max hatten wir das Problem, dass sich die Leistung des Autos im Laufe der Session verschlechtert hat. Das müssen wir noch verstehen. Ich glaube, wir hätten mehr Leistung herausholen können, aber diesmal ist es uns einfach nicht gelungen.»

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George Russell

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63

70

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1:14,119

25

02

Max Verstappen

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Max Verstappen

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1

70

+0,228

1:14,287

18

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

12

70

+1,014

1:14,455

15

04

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Oscar Piastri

McLaren

Oscar Piastri

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81

70

+2,109

1:14,255

12

05

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16

70

+3,442

1:14,261

10

06

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Lewis Hamilton

Ferrari

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

44

70

+10,713

1:14,805

8

07

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Fernando Alonso

Aston Martin

Fernando Alonso

Fernando Alonso

14

70

+10,972

1:15,024

6

08

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Nico Hülkenberg

Sauber

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Nico Hülkenberg

27

70

+15,364

1:15,372

4

09

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Esteban Ocon

Haas

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31

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