Red Bull-Reservist Yuki Tsunoda nach Zandvoort-Einsatz: «Ruft mich an»

Die Freude über den Einsatz in Zandvoort stand Yuki Tsunoda ins Gesicht geschrieben. Kein Wunder, schliesslich hatte er seinen letzten GP im vergangenen Jahr beim Saisonfinale in Abu Dhabi bestritten, danach wechselte er – unfreiwillig – auf die Reservebank.

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Mehr als acht Monate später durfte er unverhofft wieder Gas geben – als Ersatz für Liam Lawson im Visa Cash App Racing Team, weil der Neuseeländer kurzzeitig ins Red Bull Racing Team befördert wurde, um den am Handgelenk verletzten Isack Hadjar zu ersetzen.

Die Punkte verpasste Tsunoda nur knapp, die Freude am Rennfahren weckte der Einsatz aber wieder. Deshalb erklärte er in seiner Presserunde: «Ich weiss, was ich kann, und ich denke, das habe ich auch zeigen können. Natürlich ist es immer besser, wenn man Punkte holt, aber ich denke, ich habe mein Bestes gegeben. Ich denke auch, dass es gut ist, dass ich zeigen konnte, was ich in den neuen Autos erreichen kann.»

«Es liegt nun an meinem Manager und anderen Teams, die noch nicht entschieden haben, welche Fahrer sie im nächsten Jahr einsetzen, zu entscheiden, ob sie mich wollen oder nicht. Und sie sollten mich wollen.» Und in seiner unverwechselbaren Art sagte er auf die Frage, ob seine Chancen für ein Cockpit mit dem Einsatz beim Niederlande-GP gestiegen sind: «Ruft mich an!»

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