Red Bull Ring Classics 2026: Besucherrekord und F1-Legenden hautnah

Beim Red Bull Ring Classics zauberte das letzte Augustwochenende 2026 traumhaftes Spätsommer-Wetter hervor und sorgte für ein Event wie aus dem Bilderbuch. Die vierte Auflage darf sich über einen Besucher-Rekord freuen.

Werbung

Werbung

Insgesamt 20.500 Fans des historischen Motorsports genossen acht Rennserien, legendäre Traumautos aus Hollywood, automobile Prachtexemplare aus aller Welt, Showruns, eine Fahrzeugausstellung und Side Events mit den «Crazy Marshals» oder den «Red Bull Rotorwings».

Der vollrestaurierte AVIS Type 3 weckte grosses Interesse bei den Zuschauern. Pilot Robert Krickl legte am Spielberg einen Tourstopp ein und brach am Sonntag weiter Richtung Monaco auf. Das Original dieses erstaunlichen Wagens „made in Austria“ hätte 1926 bei der Rallye Monte-Carlo antreten sollen und bekommt genau 100 Jahre später eine zweite Chance für diese Reise.

Werbung

Werbung

Nicht zuletzt waren die Legenden Talks und Autogramm-Sessions mit Dr. Helmut Marko, den Ex-Formel-1-Fahrern Arturo Merzario, Karl Wendlinger und Christian Klien und den Racing-Stars Mathias Lauda, Bernd Schneider und Dirk Adorf Publikumsmagneten der Extraklasse. Impressionen vom Wochenende lassen das Red Bull Ring Classics 2026 auf der offiziellen Website des Red Bull Rings Revue passieren.