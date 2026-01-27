Regen in Barcelona: GP-Teams verärgert, aber – es könnte schlimmer sein

Däumchendrehen in Katalonien: Wegen Regens nutzen nur zwei Rennställe den zweiten Wintertesttag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya – Ferrari mit Charles Leclerc und Red Bull Racing mit Max Verstappen.

Werbung

Werbung

Ingenieure und Fahrer ärgern sich über die verlorene Zeit, aber gerade die Rennstrecke ausserhalb der quirligen Stadt Barcelona hat uns in den vergangenen Jahren einige Wetterkapriolen beschert. Und das ist gar nicht so lange her.

Schnee in Barcelona!

Februar 2018: Wir trafen den damaligen Formel-1-Rennleiter Charlie Whiting am Fusse des Rennleiterturms am Circuit de Barcelona-Catalunya. "Willkommen in der Schweiz!" grinste ich. Der Engländer, dessen Haar so weiss war wie der Schnee, der auf uns herunterflöckelte, fragte zurück: "Haben wir hier jemals so etwas erlebt?" Antwort: durchaus.

Weihnachten bei Sauber

Ich bin seit dem ersten Rennen zu dieser Rennstrecke gereist, also seit 1992. Nicht nur, dass hier jahrelang der Grosse Preis von Spanien ausgetragen worden ist, meist im Frühling. Wir haben auf dieser Rennstrecke früher auch viel öfter getestet, und bei einem Dezember-Test hatten wir ebenfalls schon Flocken erlebt.

Werbung

Werbung

Ich kann mich an die Sauber-Mannschaft erinnern, die spontan Nikolausmützen aufsetzten, um sich in Weihnachtsstimmung zu bringen. Die hatten sie natürlich rein zufällig im Gepäck. Auch bei Tests in Jerez ging der Weihnachtsmann um.

Der Weihnachtsmann zu Besuch bei Ferrari Foto: XPB Der Weihnachtsmann zu Besuch bei Ferrari © XPB

In den 90er Jahren konnte Olivier Panis den McLaren-Mercedes nicht testen, weil Barcelona unter einer Schneedecke lag.

Land unter in Malaysia

Ich berichte seit 1982 von der Formel 1, und immer wieder haben wir es erlebt, dass Petrus der Formel 1 ein Bein gestellt hat.

Werbung

Werbung

Klar hat es oft geregnet. Bei Wolkenbrüchen biblischer Dimensionen wie in Malaysia ging gar nichts mehr. Da wurde man schon vom Gang von den Boxen zum Team-Häuschen nass bis auf die Unterhose.

Ralf Schumacher in Malaysia Foto: XPB Ralf Schumacher in Malaysia © XPB

Ich war bei Testfahrten in Estoril, da war der Nebel so dicht, dass wir von der Boxengasse aus die Haupttribüne gegenüber nicht erkennen konnten. Was Eddie Cheever im Arrows-Rennwagen nicht davon abhielt, auf die Bahn zu gehen.

Der US-Amerikaner verschwand nach wenigen Metern in einer weissen Wand, von da an war seine Darbietung ein Hörspiel.

Werbung

Werbung

Nach einer Runde kam der unerschrockene, in Rom geborene Eddie zurück und meinte: "Ein wenig schwierig heute."

Nach mehreren Stunden tauchte die Tribüne der portugiesischen Rennstrecke aus dem Nebel auf wie ein Ozeandampfer.

Nebel würgt die Renn-Action ab

Auf dem Nürburgring oder in Spa-Francorchamps war Nebel Dauergast. Unzählige Stunden gingen flöten, weil der Rennbetrieb ruhen musste.

Nebel in Spa-Francorchamps: Auch Johnnie Walker findet es zum Davonlaufen Foto: Grand Prix Photo Nebel in Spa-Francorchamps: Auch Johnnie Walker findet es zum Davonlaufen © Grand Prix Photo

Werbung

Werbung

Und Stillstand liegt nicht immer am Wetter: Wir erinnern uns an Zwangspausen in Indien, weil Ratten die Kabel der Zeitmessung zernagt hatten.

Wir erinnern uns an einen Morgen in Jerez, als von den Renntransportern Eis gekratzt werden musste.

Arrows hat seinen ersten Rennwagen im Schnee vorgestellt, Sauber und Ferrari haben in einem gezuckerten Fiorano getestet.

Sandsturm in Bahrain

Klar kursierte gestern unter den Rennställen: Wir hätten doch gescheiter im wetterfesten Bahrain testen sollen. Bitte? Haben diese Leute schon vergessen, wie der Testbetrieb einige Male wegen eines Sandsturm unterbrochen werden musste? Von den logistischen Problemen ganz zu schweigen. Ganz schlimm war das 2009, da ging gar nichts mehr.

Werbung

Werbung

Sandsturm in Bahrain Foto: XPB Sandsturm in Bahrain © XPB

Klar ist das Jammern unter den Teams gross: "Wir verlieren wertvolle Zeit, wir sollten die Tests verlängern."

Freunde, was soll das? Das ist Formel 1. Wenn an einem GP-Wochenende Starkregen fällt, kann auch keiner sagen: "Fahren wir das Rennen doch einfach am Montag."

Welche Probleme? Ocon mit 154 Runden

Wenn nicht gefahren wird, dann ist das für die Teams bedauerlich. Aber es ist für alle gleich. Und letztlich kann es sogar ein Segen sein, wenn die Rennställe bei den Tests weniger lernen. Denn dann bleibt mehr Raum für Unwägbarkeiten.

Werbung

Werbung

Heute sind die Teams so gut eingespielt, dass Esteban Ocon am ersten Testtag in Barcelona unfassbare 154 Runden gefahren ist. Und das mit einem komplett neuen Rennwagen!

Früher blieben die Kisten beim Testen ständig stehen, und das war wenige Wochen später auch beim Saisonauftakt so. Was herrlich verrückte Grands Prix erzeugte, von welchen die Fans heute noch sprechen.