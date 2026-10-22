Astronaut an Bord: Reid Wiseman wird Botschafter des Mercedes-Teams

Dass die Formel 1 einen ehemaligen Astronauten fasziniert, ist naheliegend. Schliesslich wird auch in der Königsklasse des Vierradsports Spitzentechnologie verwendet. Jeder Handgriff muss sitzen und alle Beteiligten müssen ihre Arbeit fehlerfrei und präzise erledigen, damit sich der Erfolg einstellt.Die vielen Gemeinsamkeiten sind denn auch der Grund für das Interesse von Reid Wiseman am Highspeed-Zirkus.

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Der pensionierte Kapitän der US-Marine und ehemalige Astronaut hat als Kommandant der NASA-Mission «Artemis II» Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Denn mit der ersten bemannten Mondmission der Menschheit seit mehr als einem halben Jahrhundert wurde eine neue Ära der Weltraumforschung eingeläutet.

Und nun nimmt der 50-Jährige eine neue Herausforderung in Angriff: Als Botschafter des Teams wird er eng mit Stakeholdern, Partnern, Mitarbeitern und Gästen zusammenarbeiten und dabei helfen, die Innovation, die Führungsstärke und die Hochleistungskultur zu präsentieren, die den Erfolg in der F1 ausmachen. Das Team ist sich sicher: Wiseman wird mit seiner einzigartigen Erfahrung neue Perspektiven ins Team bringen, etwa was die Teamarbeit und die Entscheidungsfindung angeht.

Weltraumforschung und Formel 1: Viele Gemeinsamkeiten

«Mich hat schon immer beeindruckt, wie viel die Formel 1 und die Weltraumforschung verbindet. In beiden Welten hängt der Erfolg niemals von einer einzelnen Person ab. Er wird von talentierten Teams geschaffen, die schwierige Probleme lösen, sich unermüdlich vorbereiten und einander vertrauen, wenn der Druck am grössten ist», erklärt der Amerikaner.

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«Ich hatte das Glück, in den letzten Jahren Zeit mit dem Mercedes-Team zu verbringen, und habe die Kultur, die Innovationskraft und die Entschlossenheit, die dessen Erfolg vorantreiben, aus erster Hand erlebt. Botschafter zu werden, fühlt sich wie ein natürlicher nächster Schritt in einer Beziehung an, die für mich bereits sehr bedeutungsvoll geworden ist. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten und dabei zu helfen, die Geschichte der Menschen, der Technologie und der Denkweise zu erzählen, die hinter den Erfolgen stehen», ergänzt Wiseman.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen TV-Programm Morgen Austin: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 23.10.2026 - 19:25

Auch bei Mercedes-CCO Richard Sanders ist die Freude über die Zusammenarbeit gross: «In den letzten Jahren ist Reid zu einem echten Freund unseres Teams geworden. Jedes Gespräch mit ihm ist inspirierend – nicht nur wegen seiner bisherigen Erfahrungen, sondern auch wegen seiner Denkweise und seiner Führungsqualitäten. Es gibt bemerkenswerte Parallelen zwischen der Formel 1 und der bemannten Raumfahrt. Beide Bereiche erfordern die Zusammenarbeit brillanter Menschen, absolutes Vertrauen in das eigene Team und den Mut, sich ins Unbekannte vorzuwagen.»