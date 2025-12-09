Reifentest Abu Dhabi: Letzter Einsatz der 2025er-Autos

Der Reifentest in Abu Dhabi sei vor allem für die Teams interessant, erklärte Pirelli-Motorsportchef Mario Isola zum Start des Testtages. Denn sie durften Daten mit den neuen Reifen sammeln, die im nächsten Jahr zum Einsatz kommen. Entsprechend viele Runden wurden gedreht – sowohl von Stammfahrern als auch von Nachwuchshoffnungen.

Jedes Team hatte den Testträger dabei, in dem die routinierteren GP-Stars auf die Strecke gingen. Hinzu kam jeweils ein Auto der 2025er-Spezifikation, in der Nachwuchsfahrer zum Einsatz kamen. Nicht alle grossen Namen waren dabei, Red Bull Racing-Star Max Verstappen überliess die Arbeit etwa seinem neuen Teamkollegen Isack Hadjar. Auch das Aston Martin-Duo hatte sich mit dem Fallen der Zielflagge am Rennsonntag verabschiedet. Das Team aus Silverstone schickte Stoffel Vandoorne auf die Piste.

Prominentester Teilnehmer war der neue Weltmeister Lando Norris. Er teilte sich die Arbeit am Steuer mit seinem Stallgefährten Oscar Piastri. Auch die beiden Ferrari-Stars waren dabei, wobei der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton am Nachmittag ausrückte.

Die Zeiten waren wenig aussagekräftig, denn natürlich waren die 2025er-Autos schneller als die Testträger, in denen die bekannteren Namen der Szene am Steuer sassen. Die Bestzeit durfte deshalb Jak Crawford im 2025er-Modell von Aston Martin bejubeln. Der Fleissigste war Kimi Antonelli, der den Testträger von Mercedes den ganzen Tag fahren durfte und am Ende 157 Runden geschafft hatte. Kaum Runden drehte Esteban Ocon, er wurde von einem Hybrid-Schaden eingebremst und schaffte nur vier Umläufe.

Reifentest Abu Dhabi

Jak Crawford, Aston Martin, 2025er-Auto, 1:23,766 min (119 Runden) Paul Aron, Sauber, 2025er-Auto, 1:23,847 (126) Luke Browning, Williams, 2025er-Auto, 1:23,920 (129) Frederik Vesti, Mercedes, 2025er-Auto, 1:24,568 (145) Ayumu Iwasa, Red Bull Racing, 2025er-Auto, 1:24,925 (121) Kimi Antonelli, Mercedes, Testträger, 1:25,170 (157) Pato O’Ward, McLaren, 2025er-Auto, 1:25,418 (127) Ryo Hirakawa, Haas, 2025er-Auto, 1:25,463 (121) Dino Beganovic, Ferrari, 2025er-Auto, 1:25,720 (122) Oscar Piastri, McLaren, Testträger, 1:26,099 (85) Lewis Hamilton, Ferrari, Testträger, 1:26,138 (73) Lando Norris, McLaren, Testträger, 1:26,142 (71) Alex Albon, Williams, Testträger, 1:26,289 (92) Charles Leclerc, Ferrari, Testträger, 1:26,417 (75) Carlos Sainz, Williams, Testträger, 1:26,454 (76) Liam Lawson, Racing Bulls, Testträger, 1:26,505 (141) Arvid Lindblad, Racing Bulls, 2025er-Auto,1:26,519 (139) Gabriel Bortoleto, Sauber, Testträger, 1:26.767 (78) Nico Hülkenberg Sauber, Testträger, 27,004 (76) Pierre Gasly, Alpine, Testträger, 1:27,433 (144) Isack Hadjar, Red Bull Racing, Testträger, 1:27,515 (111) Kush Maini, Alpine, 2025er-Auto, 1:27,544 (128) Stoffel Vandoorne, Aston Martin, Testträger, 1:27,743 (108) Oliver Bearman, Haas, Testträger, 1:27,827 (80) Esteban Ocon, Haas, Testträger, 1:31,407 (4)