Reifentest in Abu Dhabi: Browning schnell, Bortoleto fleissig

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Werbung
Es war ein arbeitsreicher Vormittag für die Formel-1-Piloten und Nachwuchsfahrer in Abu Dhabi: Die meisten Piloten, die nach dem Saisonfinale auf dem Yas Marina Circuit Daten auf den neuen Reifen für die Saison 2026 sammeln, konnten fleissig ihre Runden drehen.
Werbung
Werbung
Die wenigsten Umläufe auf dem 5,5,281 km langen Wüstenkurs schaffte Stoffel Vandoorne, der den ganzen Tag im Testträger von Aston Martin Gas gibt. Der Fleissigste war Gabriel Bortoleto, der zwei Tage zuvor beim Saisonfinale als Elfter leer ausgegangen war. Der Brasilianer schaffte 78 Runden im Testträger des Sauber-Teams, das ab 2026 als Werksteam von Audi in der Formel 1 antreten wird. Mit auf der Piste war auch der neue Weltmeister Lando Norris, der vorerst zum letzten Mal mit der Vier auf seinem Dienstwagen auf der Strecke zu sehen ist. Der Brite aus dem McLaren-Team ist bisher 71 Mal um die arabische Piste gebrettert. Er belegte nach vier Stunden im Testträger von McLaren den fünften Platz vor Ferrari-Star Charles Leclerc, die Bestzeit hatte sich Luke Browning im 2025er-Auto von Williams gesichert. Allerdings darf den Zeiten nicht viel Bedeutung beigemessen werden, denn im Mittelpunkt stehen die Reifen und nicht die Zeitenjagd. Einige Fahrer sind auch mit einem Tempolimit von 300 km/h unterwegs.
Keinen Testeinsatz bestreitet sein WM-Gegner Max Verstappen – denn für das Red Bull Racing Team sind Isack Hadjar im Testträger und Nachwuchshoffnung Ayumu Iwasa im 2025er-Auto im Einsatz. Ersterer wird der neue Teamkollege des vierfachen Weltmeisters, er übernimmt den Platz von Yuki Tsunoda, der sich mit der Reservistenrolle begnügen muss.
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
Formel 1
Ergebnisse
WM-Stand
ErgebnisseVoller Stand
3. Qualifying
Rennen
Startaufstellung
2. Qualifying
1. Qualifying
3. Freies Training
2. Freies Training
1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
01
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
1
6
1:22,207
02
Lando NorrisMcLaren Formula 1 Team
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
4
6
+0,201
03
Oscar PiastriMcLaren Formula 1 Team
Oscar Piastri
McLaren Formula 1 Team
81
6
+0,230
04
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
6
+0,438
05
Charles LeclercScuderia Ferrari HP
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
16
6
+0,523
06
Fernando AlonsoAston Martin Aramco Formula One Team
Fernando Alonso
Aston Martin Aramco Formula One Team
14
6
+0,695
07
Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber
Gabriel Bortoleto
Stake F1 Team Kick Sauber
5
6
+0,697
08
Esteban OconMoneyGram Haas F1 Team
Esteban Ocon
MoneyGram Haas F1 Team
31
6
+0,706
09
Isack HadjarVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team