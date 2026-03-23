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Rennabsagen im April: Zweischneidiges Schwert für Red Bull Racing

Die Lage im Nahen Osten hat die F1-Verantwortlichen gezwungen, den WM-Kalender umzukrempeln. Der April bleibt deshalb rennfrei. Das hat seine Vor- und Nachteile für Red Bull Racing, sagt Isack Hadjar.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Isack Hadjar sprach im Fahrerlager von China über die Rennabsagen im April
Isack Hadjar sprach im Fahrerlager von China über die Rennabsagen im April
Foto: Patching / XPB Images
Isack Hadjar sprach im Fahrerlager von China über die Rennabsagen im April
© Patching / XPB Images

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Der Krieg im Nahen Osten hat die Formel-1-Verantwortlichen gezwungen, die geplanten WM-Termine für Bahrain und Saudi-Arabien abzusagen. Beide Rennen hätten im April über die Bühne gehen sollen, doch das ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich. Ersatz-Austragungsorte wurden auch keine bestimmt, damit bleibt der April rennfrei für den WM-Zirkus.

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Die Frage, ob das den Teams in die Hände spielt oder die beiden Gelegenheiten, weitere Erfahrungskilometer mit der neuen Generation von Fahrzeugen und Antriebseinheiten zu sammeln, schmerzlich vermisst werden, machte im Fahrerlager von Shanghai die Runde. Und die Antworten der Teamchefs und Fahrer fallen unterschiedlich aus.

Isack Hadjar, der das Rennen in China auf dem achten Platz beendet hat, weiss: Für sein Team ist die rennfreie Zeit sowohl Fluch als auch Segen. Der Franzose sagt: «Sicherlich gibt uns das mehr Zeit, um Neuerungen an die Strecke zu bringen. Gleichzeitig verlieren wir weniger Punkte auf die anderen, das ist auch klar.»

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Der aktuelle WM-Elfte sagt aber auch: «Je mehr wir auf der Strecke sind, desto mehr verstehen wir auch die neuen Antriebseinheiten. Wir können damit näher an die besten Triebwerke in der Startaufstellung herankommen. So gesehen ist es sicherlich auch ein kleiner Nachteil für uns. Aber insgesamt ist es in Ordnung.»

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