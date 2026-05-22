Rennlegende Alain Prost unter Schock: Überfall im eigenen Haus

Der erfolgreichste französische Rennfahrer Alain Prost ist überfallen worden. Der 71-Jährige wurde das Opfer von Räubern im eigenen Heim in Nyon, bei einem Handgemenge wurde der Weltmeister der Jahre 1985, 1986, 1989 und 1993 leicht am Kopf verletzt.

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Prost wurde von den vermummten Räubern gezwungen, am Morgen des 19. Mai den Safe zu öffnen. Während die Familie des 51-fachen GP-Siegers bedroht wurde, musste einer der Söhne von Alain den Tresor öffnen. Durchaus möglich, dass das Ziel der Verbrecher die wertvolle Uhren-Sammlung der Rennlegende war.

Familie Prost wurde anschliessend von Experten betreut. Im Raum Genfersee kommt es immer wieder zu solchen Überfällen (so genannten Home-Jackings), alleine 2025 gab es 18 vergleichbare Fälle im Kanton Genf. Die Banden haben es in der Regel auf Wertgegenstände wie seltene Uhren abgesehen.

Bei der Staatsanwaltschaft des Schweizer Kantons Waadt ist ein Verfahren eingeleitet, die Polizei ermittelt.

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Unbestätigten Gerüchten zufolge hält sich Alain Prost inzwischen am Zweitwohnsitz in Dubai auf.