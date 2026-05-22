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Rennlegende Alain Prost unter Schock: Überfall im eigenen Haus

Schocknachricht aus der Westschweiz: Die französische Rennlegende Alain Prost (71) ist in seinem Zuhause bei Nyon überfallen worden, der vierfache Formel-1-Champion wurde dabei leicht verletzt.

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Alain Prost
Alain Prost
Foto: XPB
Alain Prost
© XPB

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Der erfolgreichste französische Rennfahrer Alain Prost ist überfallen worden. Der 71-Jährige wurde das Opfer von Räubern im eigenen Heim in Nyon, bei einem Handgemenge wurde der Weltmeister der Jahre 1985, 1986, 1989 und 1993 leicht am Kopf verletzt.

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Prost wurde von den vermummten Räubern gezwungen, am Morgen des 19. Mai den Safe zu öffnen. Während die Familie des 51-fachen GP-Siegers bedroht wurde, musste einer der Söhne von Alain den Tresor öffnen. Durchaus möglich, dass das Ziel der Verbrecher die wertvolle Uhren-Sammlung der Rennlegende war.

Familie Prost wurde anschliessend von Experten betreut. Im Raum Genfersee kommt es immer wieder zu solchen Überfällen (so genannten Home-Jackings), alleine 2025 gab es 18 vergleichbare Fälle im Kanton Genf. Die Banden haben es in der Regel auf Wertgegenstände wie seltene Uhren abgesehen.

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Bei der Staatsanwaltschaft des Schweizer Kantons Waadt ist ein Verfahren eingeleitet, die Polizei ermittelt.

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Unbestätigten Gerüchten zufolge hält sich Alain Prost inzwischen am Zweitwohnsitz in Dubai auf.

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