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Riccardo Patrese: «Antonelli mit Vor-/Nachteil, Verstappen gewinnt USA-GP»

Wenn es am 25. Oktober 2026 in den USA-GP geht, mit Kimi Antonelli vor dem ersten Titel, sitzt auch der langjährige GP-Fahrer Riccardo Patrese vor dem TV: «Kimi wird Champion, aber nicht heute.»

Formel 1

Riccardo Patrese
Riccardo Patrese
Foto: Red Bull Content Pool
Riccardo Patrese
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

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Grosser Preis der USA auf dem Circuit of the Americas: Die grösste Frage vor dem 18. WM-Lauf der Saison 2026 – macht sich heute Kimi Antonelli zum jüngsten Formel-1-Champion in 77 Jahren Königsklasse?

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Wenn auf dem Circuit of the Americas die Startampel erlischt und Kimi Antonelli von Pole-Position ins Rennen geht, dann sitzt auch Ricciardo Patrese vor dem Fernseher. Der 72-jährige Italiener hat im Portal Casinostugan über seinen 52 Jahre jüngeren Landsmann gesprochen.

Der 256-fache GP-Teilnehmer Patrese (6 Siege, WM-Zweiter 1992 hinter Nigel Mansell) sagt: «Antonelli hat den Vorteil – er muss keine Risiken eingehen, die WM ist jetzt wichtiger als ein Rennsieg. Aber da wird sich ändern.»

Im Artikel erwähnt

«Wenn Kimi den Titel auf sicher hat, egal, ob das nun jetzt in Texas oder danach in Mexiko passiert, dann wird er in der Folge voll reinhauen – und dann werden wir einen grossen Kampf zwischen ihm und Verstappen sehen.»

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«Ich wittere, dass Max Verstappen heute den US-Grand Prix gewinnt, aber es wäre schön, wenn Antonelli um den Sieg kämpfen würde.»

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«Es ist wie ein Countdown zum so gut wie klaren Titelgewinn von Antonelli. Ich glaube nicht, dass es heute in Austin passieren wird, denn ich glaube eher, dass Verstappen drei Siege in Folge schafft.»

«Kimi hat immer den Titel im Hinterkopf, er wird aus diesem Grund gegen Max nicht alles riskieren. Und wenn Verstappen weiterhin Rennen gewinnt, dann wird er WM-Zweiter hinter Kimi. Ich finde das erstaunlich, denn Red Bull Racing fuhr im ersten Teil der WM hinterher.»

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Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

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McLaren Formula 1 Team

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56

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Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

56

+34,373

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McLaren Formula 1 Team

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