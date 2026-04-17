Riccardo Patrese: Vom Buhmann der GP-Stars zum Gentleman und Botschafter

Riccardo Patrese in der Formel 1 256 Grands Prix Von Monaco 1977 bis Australien 1993 8 Pole-Positions 13 beste Rennrunden 6 Siege 37 Podestplatzierungen 1977 mit Shadow: WM-20. 1978 mit Arrows: WM-12. 1979 mit Arrows: WM-20. 1980 mit Arrows: WM-9. 1981 mit Arrows: WM-11. 1982 mit Brabham: WM-10. (Sieg in Monaco) 1983 mit Brabham: WM-9. (Sieg in Südafrika) 1984 mit Alfa Romeo: WM-13. 1985 mit Alfa Romeo: nicht klassiert 1986 mit Brabham: WM-17. 1987 mit Brabham und Williams: WM-13. 1988 mit Williams: WM-11. 1989 mit Williams: WM-3. 1990 mit Williams: WM-7. (Sieg in Imola) 1991 mit Williams: WM-3. (Siege in Mexiko und Portugal) 1992 mit Williams: WM-2. (Sieg in Japan) 1993 mit Benetton: WM-5.