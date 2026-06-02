Rosberg gegen Verstappen: «Dann begann mein Fuss unkontrolliert zu zittern»

Kinder, wie die Zeit verfliegt! Sind es wirklich schon mehr als zehn Jahre her, dass Max Verstappen beim Grand Prix von Spanien 2016 im ersten WM-Lauf mit Red Bull Racing zum Sieg preschte?

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Der Niederländer profitierte von der Kollision der Mercedes-Stars Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Letztlich behielt der Deutsche die Nase vorn, in der unvergessenen Nacht von Abu Dhabi, als er sich zum Weltmeister machte.

Rosberg hat unlängst im Podcast High Performance nochmals die Rolle von Max Verstappen in jener spannenden Saison betont.

Nico hat dazu gesagt: «Ich habe damals pro Nacht maximal zwei Stunden schlafen können, ich war unfassbar gestresst. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte kaum essen. Das Einzige, was ich runterwürgen konnte, waren Frühstücks-Frostries. Die hatte ich zwanzig Jahre nicht mehr gegessen.»

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Im WM-Finale griff Leader Hamilton tief in seine Trick-Kiste. Nico weiter: «Ich war Zweiter hinter Lewis, und Hamilton gondelte an der Spitze herum, schnell genug, um vorne zu bleiben, aber langsam genug, dass mir die Gegner auf die Pelle rückten.»

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Nach dem ersten Reifenwechsel kam Rosberg hinter Verstappen zu liegen, und da meldete sich Rosberg-Renningenieur Tony Ross am Funk: «’Nico, du musst jetzt an Max vorbei, sonst riskierst du, den Titel zu verlieren!’ Das ist ungefähr das Letzte, was du am Funk hören willst!»

Mercedes glaubte zunächst, Max würde demnächst an die Box kommen, dann würde Rosberg freie Fahrt haben. Aber Red Bull Racing hat umgestellt auf eine Einstopptaktik, daher die Dringlichkeit des Funkspruchs von Ross.

Nico weiter: «Das war damals nicht der Max von heute. Verstappen hatte den Ruf, einigermassen unberechenbar zu sein, und wann immer du dich mit ihm angelegt hast, dann standen die Chancen für eine Berührung bei ungefähr 50 zu 50.»

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«Ich wurde so nervös, dass mein rechtes Bein unkontrolliert zu zucken begann, nicht ideal, wenn du sensibel mit dem Gaspedal umgehen solltest, natürlich Zeichen der gewaltigen Anspannung. Zum Glück habe ich es an Max vorbei geschafft. So ein Gefühl hatte ich nie zuvor in einem Rennwagen.»

«Damals war Max wirklich ein wenig verrückt. Er hat sich inzwischen sehr verändert. Er ist viel besonnener, jemand, der sehr clever auf den Meistertitel fährt. Damals hatte Verstappen nichts zu verlieren. Er war 18 oder 19 Jahre alt. Die Chancen standen also eigentlich nicht wirklich zu meinen Gunsten. Meine Güte, das war furchtbar.»

«Also habe ich dieses gewaltige Überholmanöver gewagt. Und ich werde Verstappen immer dankbar sein, dass er mir ein wenig Platz nach links gelassen hat. Wir sind nicht zusammengestossen. Aber er blieb vor mir, und er war immer noch vor mir, als wir in die nächste Kurve einfuhren. Und in dem Moment, als ich ihn überholt hatte, fing mein Fuss an zu zittern. Ich hatte solche Angst, meinen Traum zu verlieren und einen Fehler zu machen und zu crashen, dass mein Fuss anfing zu zittern. Unglaublich.»