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Jetzt offiziell! Diese Rennen überträgt RTL 2026 im Free-TV

Vier weitere Grands Prix wird der deutsche Free-TV-Sender RTL in dieser Saison noch übertragen. Außerdem werden vier Qualifyings und ein Sprint beim Kölner Sender zu sehen sein.

Formel 1

RTL-Reporter Kai Ebel mit Fußballspieler Harry Kane (England/FC Bayern)
RTL-Reporter Kai Ebel mit Fußballspieler Harry Kane (England/FC Bayern)
Foto: XPB
RTL-Reporter Kai Ebel mit Fußballspieler Harry Kane (England/FC Bayern)
© XPB

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Was sich mit der Übertragung des Monaco-GP Anfang des Monats angekündigt hatte, ist jetzt mit Leben gefüllt: RTL Deutschland hat offiziell mitgeteilt, welche Rennen in der laufenden Saison 2026 noch im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden.

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Fünf Sonntage, zehn Samstage

Der Kölner Sender wird insgesamt fünf Rennen übertragen, also nach Monaco noch vier weitere – parallel dazu werden die Grands Prix auch wie gewohnt auf Sky zu sehen sein. Zusätzlich zu den fünf kompletten Wochenenden zeigt RTL auch an fünf weiteren Samstagen das Qualifying oder den Sprint. Der nächste GP auf RTL ist wie bereits angekündigt Spa Mitte Juli, das nächste Event ist das Qualifying in Silverstone am 4. Juli (siehe Liste unten). Komplett auf RTL zu sehen sind Zandvoort, die Premiere in Madrid und Las Vegas.

Für Fans ist der Deal von Sky und RTL, die inzwischen zusammengehören, einerseits Grund zur Freude, weil die Rennen frei empfangbar und entsprechend auch ohne Pay-TV-Abo zu sehen sind – allerdings sind es zwei GPs weniger als in den Vorjahren, als die Sender auch schon zusammenarbeiteten.

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Gewohnte Teams treten gemeinsam auf

Wie schon beim Probelauf in Monaco werden die On-Air-Teams der beiden Sender wieder Seite an Seite auftreten. Für RTL sind das Moderator Florian König, Kommentator Heiko Wasser, den Experten Günther Steiner und Christian Danner sowie den Streckenreportern Kai Ebel und Alessa-Luisa Naujoks. Für Sky sind Moderator Peter Hardenacke, Kommentator Sascha Roos, die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock sowie Streckenreporterin Sandra Baumgartner im Einsatz.

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Diese Rennwochenenden zeigt RTL live im Free-TV:

18./19.07.2026 – Großer Preis von Belgien (Spa-Francorchamps)

22./23.08.2026 – Großer Preis der Niederlande (Zandvoort)

12./13.09.2026 – Großer Preis von Spanien (Madrid)

21./22.11.2026 – Großer Preis von Las Vegas

TV-Programm

Die weiteren Free-TV-Sessions bei RTL:

04.07.2026 – Großer Preis von Großbritannien (Qualifying)

25.07.2026 – Großer Preis von Ungarn (Qualifying)

05.09.2026 – Großer Preis von Italien (Monza / Qualifying)

10.10.2026 – Großer Preis von Singapur (Sprint)

24.10.2026 – Großer Preis der USA (Austin / Qualifying)

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

66

1:32:28,105

1:20,122

25

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

66

+19,561

1:20,640

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

1:20,232

15

04

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

66

+40,497

1:20,230

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

66

+58,661

1:20,835

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

65

+1 Runde

1:20,150

8

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

65

+1 Runde

1:21,960

6

08

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

65

+1 Runde

1:22,691

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

65

+1 Runde

1:21,914

2

10

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

65

+1 Runde

1:22,449

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