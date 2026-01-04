Weiter zum Inhalt
Rückblick von Formel-1-Weltmeister Lando Norris: «War sehr frustriert»

Mit dem WM-Titelgewinn hat sich Lando Norris 2025 einen langgehegten Traum erfüllt. Der McLaren-Star sprach hinterher über seine Mühen und die Fortschritte, die er im Laufe der Saison machen konnte.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Erfolgsfaktor: Lando Norris erklärt, wie er 2025 Fortschritte erzielt hat
Erfolgsfaktor: Lando Norris erklärt, wie er 2025 Fortschritte erzielt hat
Foto: Charniaux / XPB Images
Erfolgsfaktor: Lando Norris erklärt, wie er 2025 Fortschritte erzielt hat
© Charniaux / XPB Images

Am Ende waren es nur zwei Punkte, die Lando Norris von seinem ersten Verfolger Max Verstappen trennten, der Freude über den ersten WM-Titelgewinn tat dies aber keinen Abbruch. Der McLaren-Star vergoss Freudentränen und war sichtlich erleichtert, als er nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi aus dem Cockpit seines McLaren kletterte.

Erleichtert, weil sein ganzer Einsatz gefordert war, um den Red Bull Racing-Star beim Versuch, den fünften Titel in Folge einzufahren, abzuhalten. Denn Verstappen und sein Team konnten in den letzten Rennen deutliche Fortschritte machen und entsprechend schnell schrumpfte der Rückstand des Niederländers auf die WM-Spitze.

Aber auch Norris konnte im Laufe der Saison zulegen – was auch nötig war, wie im «BBC»-Interview betont: «Es war eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Zum einen konnte ich das Potenzial des Autos nicht voll ausschöpfen, da es sich im Vergleich zum Vorjahr stark verändert hatte. Zum anderen hatte ich das Gefühl, dass ich einfach nicht gut genug war.»

Unterstützung gab es in dieser Zeit vor allem auch von Teamchef Andrea Stella. Norris erinnert sich: «Und dann gab es da noch Andrea, der mir einen Kick gegeben hat. Andrea hat in seiner Formel-1-Karriere schon viel gesehen. Er hat mit einigen unglaublichen Leuten zusammengearbeitet, viel gelernt und mich immer dazu gedrängt, noch mehr Gas zu geben.»

Der Ingenieur aus Italien habe ihn auch gezwungen, das Team anzutreiben und seine Wünsche klar zu äussern. «Das ist nie mein erster Gedanke, ich frage mich immer erst einmal, warum meine Arbeit nicht gut genug ist. Und natürlich war ich sehr frustriert, wenn das der Fall war, denn ich wusste, was auf dem Spiel steht», gesteht der Brite. «Ich wusste, dass ich die Chance hatte, den WM-Titel zu gewinnen.»

«Wenn meine Leistung nicht stimmte, war ich deshalb sehr niedergeschlagen. Ich konnte das nicht einfach abhaken und sagen, dass ich es beim nächsten Mal versuche besser zu machen. Es schmerzte innerlich sehr stark, und manchmal führt das dazu, dass sich das noch negativer auf mich auswirkt – vor den Rennen, vor dem Qualifying, es ist wie eine Abwärtsspirale», schildert der 26-Jährige.

Die Hilfe kam auch von aussen: «Ich arbeitete mit vielen Leuten ausserhalb der Formel 1, um mental eine bessere Herangehensweise zu finden und besser mit all diesen Dingen klarzukommen. Das hat es mir ermöglicht, auf meine Art zu fahren. Daran haben wir gearbeitet, es ging weniger darum, mich schneller zu machen, sondern die Fähigkeit zu besitzen, mein Potenzial auszuschöpfen», erzählt der elffache GP-Sieger.

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

